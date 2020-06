VRT krijgt De Tijd-veteraan aan het hoofd

'Er waren drie sterke kandidaten', lichtte Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) toe. 'We waren vooral gecharmeerd door de digitalisering die Delaplace bij Mediafin in de steigers heeft gezet.' Er zijn meer De Tijd-lezers die het medium online lezen dan op papier. Bij de nieuwe lezers is die trend nog meer uitgesproken: slechts een op de zeven lezers kiest nog voor een papieren krant elke dag in de bus. De papieren weekendkrant is wel nog populair.