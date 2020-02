VS geven groen licht voor Barco's huidscanner

Demetra, de slimme scanner van Barco om huidvlekjes op te volgen, nam in december in alle stilte een belangrijke horde in de VS. Nog voor de zomer moet het product er de markt op.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in ons land: in 2018 kregen 39.000 Belgen te horen dat ze huidkanker hadden. Cruciaal in het bestrijden van de ziekte is een goede opvolging van verdachte huidvlekjes. Dermatologen controleren huidvlekjes met een dermatoscoop, een soort vergrootglas met ingebouwd witlicht.

Het Kortrijkse technologiebedrijf Barco betreedt nu die markt. Het werkt sinds 2016 aan Demetra, een digitale variant van de klassieke dermatoscoop. Het toestelletje kreeg in december in alle stilte groen licht van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA, vernam De Tijd. Het bedrijf bevestigt de doorbraak.

Cloud

Demetra is een kleine, mobiele, digitale camera, die op meerdere punten het werk van de dermatoloog moet vergemakkelijken. Het meest voor de hand liggende is het bijhouden van foto's van huidvlekjes. De digitale dermatoscoop kan verbinding maken met een wifinetwerk en gemaakte foto's opslaan in de cloud.

Een dermatoloog kan met ons systeem beelden van een huidvlekje vergelijken met die van een jaar eerder. Tom Kimpe Hoofd Technologie & Innovatie Barco

De dermatoloog kan zo de evolutie van een huidvlekje makkelijker opvolgen, claimt het bedrijf. 'Je kan niet alle vlekjes wegsnijden. De opvolging van huidvlekjes is een grote uitdaging voor dermatologen', stelt Tom Kimpe, hoofd technologie en innovatie bij Barco. 'Een dermatoloog kan met ons systeem beelden van een huidvlekje vergelijken met die van een jaar eerder.'

Het nieuwe toestel introduceert ook een nieuwe lichtbron, die de dermatoloog moet helpen een huidvlekje grondiger te bestuderen. 'Demetra gebruikt naast het klassieke witlicht - dat ook bij smartphonefoto's gebruikt wordt - ook multispectraal licht', klinkt het bij Kimpe.

Witlicht helpt de dermatoloog doorheen de opperhuid te kijken. Met behulp van multispectraal licht kan een dermatoloog focussen op verschillende aspecten van de huid, zoals het pigment of de onderliggende bloedvaten. 'Je kan zo selectiever naar de huid kijken', oordeelt Maria Garmyn, diensthoofd dermatologie aan het UZ Leuven.

AI

Barco startte de ontwikkeling van Demetra in 2016 samen met het UZ Leuven en het UZ Gent. Garmyn is enthousiast over het resultaat. 'Het toestel is gebruiksvriendelijk, combineert witlicht en multispectraal licht en maakt het makkelijk beelden te vergelijken in de tijd.'

Begin vorig jaar ging het toestel in productie, nadat het bedrijf daarvoor Europees groen licht kreeg. Barco trok toen ook naar de markt, in de eerste plaats in Belgiƫ, en later ook in Duitsland. Op dit moment gebruiken zowat honderd dermatologen het toestel, die samen al een tienduizendtal scans maakten.

Barco & gezondheid Demetra is deel van Barco's snelgroeiende gezondheidstak. Die was in de eerst helft van vorig jaar goed voor 128 miljoen euro, ongeveer een kwart van het totaal van 496 miljoen euro. De divisie groeide toen met 6,8 procent jaar op jaar. Haar brutomarge ligt ongeveer in lijn met de brutomarge van de hele groep: 13 procent tegenover 13,6 procent. Cinema presteert slechter (8 procent), de bedrijventak beter (20,4 procent).

Nu moet de VS voor de bijl. De FDA oordeelde dat het toestel 'veilig en effectief is', in het tweede kwartaal moet de verkoop van start gaan. Dermatologen die het toestel in huis willen halen, betalen een maandelijks bedrag van 129 euro in plaats van een eenmalige aankoopsom.