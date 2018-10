Vader van het internet geeft webgebruikers weer controle over hun data

Het web is verworden tot een motor van onrecht en verdeeldheid. Machtige instanties misbruiken het voor hun eigen agenda's, stelt de 63-jarige computerwetenschapper Berners-Lee bitter vast in een blogpost. De voorbije jaren werkte hij aan het vermaarde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston aan Solid, een project dat webgebruikers de volledige controle geeft over hun data.