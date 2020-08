Van de Antwerpse tekentafel naar de VS in 100 dagen

Maggy is een klein draagbaar toestelletje dat aan de hand van bluetooth waarschuwt als de social distancing in het gedrang komt.

De piepjonge Antwerpse onderneming Maggy gaat in de Verenigde Staten samenwerken met het Nasdaq-bedrijf Silicon Labs. De start-up ontwikkelde een mobiel apparaatje dat aan de hand van bluetooth en trillingen de social distancing op de werkvloer moet bewaken.

Social distancing hoef je niemand meer uit te leggen. Iedereen kent intussen het belang van afstand bewaren in de strijd tegen het coronavirus. Maar soms is 1,5 meter meer dan je denkt. Het Antwerpse Maggy maakte een draagbaar apparaatje, niet groter dan een luciferdoosje, dat je via bluetooth helpt je aan de afstand te houden. Wie een exemplaar op zak heeft, voelt een trilling als een andere Maggy op minder dan 1,5 meter afstand in de buurt is.

Om optimaal te functioneren, moet iedereen in de ruimte dus een Maggy dragen. Daarom mikt de start-up in de eerste plaats op bedrijven. 'Maar ook voor musea of dierentuinen zou de toepassing handig zijn', zegt mede-oprichter Allan Segebarth.

'Het idee ontstond in april, toen thuiswerk bij enkele bedrijven voorzichtig werd afgebouwd. Samen met enkele andere ondernemers bedachten we een waarschuwend systeem om veiligheid op de werkvloer te garanderen', zegt Segebarth. Dat idee is op zich niet nieuw. Andere start-ups zoals het Oost-Vlaamse Lopos of Rombit, dat onder meer in de haven van Antwerpen wordt gebruikt, bieden gelijkaardige wearables aan. Maggy wil zich onderscheiden op vlak van de uitwerking - het toestelletje werkt op bluetooth-technologie die tot op 15 centimeter nauwkeurig meet - en op vlak van de prijs. Een Maggy kost 40 euro, voor concurrenten betaal je snel meer dan 100 euro.

Schermvullende weergave Allan Segebarth, mede-oprichter van Maggy. ©Maggy

Hackaton

Op de dag van die eerste brainstorm kreeg Segebarth een e-mail met een oproep van de Europese Commissie, die een wedstrijd uitschreef voor innovatieve coronaoplossingen. Dat was het finale duwtje om samen met Ruben Miessen, het technische brein achter Maggy, een prototype te ontwerpen. Meer technische kennis kreeg het team van Gumption Group, een koepel van 18 Antwerpse techbedrijven. Zij boden ook financiële steun en investeerden 200.000 euro.

Nadat Maggy de EU-hackaton won in de afdeling business continuity, ging het prototype naar 34 bedrijven, waaronder DHL, Infrabel en Cartamundi, om getest te worden. Dat gebeurde zowel in een productie- als een kantooromgeving. Intussen zijn er al 26.000 toestelletjes besteld, die nu in sneltempo geproduceerd worden in China. Eind augustus begint de productie van nog eens 25.000 exemplaren.

Nasdaq-bedrijf

Niet alleen de Belgische markt is enthousiast, ook de Verenigde Staten lonken. Maggy sloot er een deal met de leverancier van zijn bluetoothtechnologie: Silicon Labs, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bluetooth en internet of things, en op de techbeurs Nasdaq noteert. 'Silicon Labs maakt de kleinste bluetoothsysteempjes ter wereld, ideaal voor Maggy. Toen ze merkten dat we onze bestellingen opdreven, namen ze contact op met de vraag samen te werken. Nu bekijken we de optie ook in de VS een productielijn op te zetten', zegt Segebarth. 'Maar ook het Midden-Oosten toont interesse. We kregen al vragen van Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.'

