Veel roebels, weinig start-ups in Russische Silicon Valley

Vlak bij Moskou bouwt Rusland een tegenhanger van Silicon Valley uit. Ondanks de royale overheidssteun komt Skolkovo traag van de grond. ‘Kent u de slogan Anywhere But California? Ik hoor ze steeds vaker.’

Wie Moskou in zuidwestelijke richting verlaat, botst na een ritje door ondergesneeuwde wouden op een rotonde met een groot bord. Daarop staat in grote letters: ‘Welcome to startup village’.

Dat knullige bord vormt het beginpunt van Skolkovo, de nagelnieuwe hightechstad die Rusland op de wereldkaart der innovatie moet plaatsen. Het idee kwam in 2010 uit de koker van Dmitri Medvedev. De toenmalige Russische president, een verwoed twitteraar, wou de Russische economie minder afhankelijk maken van olie en gas door start-ups meer kansen te geven. Skolkovo, dat 20 kilometer van het Kremlin verwijderd is, moest het Russische antwoord op Silicon Valley worden.

Voorlopig is de sfeer in het koude Skolkovo moeilijk te vergelijken met de vibes die door de Californische vallei waaien. Om voorbij de slagboom te raken moet de Moskouse taxichauffeur een kwartier op voorhand zijn nummerplaat doorbellen. Behalve een klas van de internationale school, die STEM-technologielessen volgt, loopt amper iemand rond in het centrale gebouw, waar de meeste kantoren en labo’s gelegen zijn.

Geeuwende dienster

Skolkovo Skolkovo Nieuwe hightechstad voor innovatieve start-ups vlak bij Moskou. Opgericht: in 2010 door Dmitri Medvedev Focus op: IT, biomedische toepassingen, energie, nucleaire- en ruimtetechnologie. 1.800 start-ups, waarvan de helft in Moskou. Trokken omgerekend 400 miljoen euro investeringen aan en creëerden 27.000 jobs. Omvat: een hotel, zwembad, school, universiteit, woningen en onderzoekscentra van buitenlandse bedrijven, zoals Boeing, Microsoft en Siemens Investeringen: Russische overheid investeerde al 130 miljard roebel (1,9 miljard euro) in de stad.

De kleurrijke zetelhoeken zijn onbezet, de opdienster van de bar wacht geeuwend op klanten en een zelfrijdende robot staat stil op een afgebakend terrein. Terwijl de burgers in Californië protesteren tegen de exuberante woningprijzen, maakt Skolkovo reclame voor de goedkope huurstudio’s die in de ministad verrezen zijn.

Het prestigeproject van Medvedev, zo groot als Monaco, mocht wat kosten. De Russische overheid pompte de voorbije jaren 130 miljard roebel (1,9 miljard euro) in de ministad. Naast extra studio’s en kantoorgebouwen, werken bouwvakkers aan een zwembad, een hotel en een indrukwekkend cirkelvormig universiteitsgebouw van de Zwitserse toparchitecten Herzog & de Meuron, bekend van het Vogelnest-stadion in Peking.

Een indrukwekkende reeks buitenlandse bedrijven, zoals Boeing, Cisco en IBM, hebben in Skolkovo een onderzoekscentrum geopend. Voor de bezoeken van Medvedev, die ondanks zijn degradatie tot premier regelmatig langskomt, werd een helikopterplatform aangelegd. ‘Maar president Vladimir Poetin hebben we nog niet gezien’, zegt de woordvoerster van Skolkovo sip.

Magere oogst

Rest nog: de start-ups. Acht jaar na de lancering valt de oogst in Skolkovo mager uit. Na een moeilijke opstart, met een corruptie-schandaal en veel faillissementen, voerde de directie een selectie in om de kwaliteit van de start-ups te verhogen. Vandaag telt Skolkovo 1.800 start-ups, de helft in Moskou, de andere helft in de tweede campus in Vladivostok in het Verre Oosten. Bekende namen zijn er niet bij.

Start-ups met een jaaromzet onder 15 miljoen euro moeten in Skolkovo geen winstbelasting of btw betalen en hebben recht op allerlei subsidies. Ze hebben al 27.000 jobs gecreëerd en 400 miljoen euro investeringen aangetrokken, beweert de directie trots.

Maar de jonge ondernemers die zich hoffelijk komen voorstellen aan de journalist uit het Westen, lijken nog niet helemaal klaar voor de grote sprong voorwaarts. Jevgeni Serebryannikov heeft een ingebonden ringetjesmap vol foto’s van brandende scholen en treinwagons meegebracht om zijn bedrijf Thermo Electrica voor te stellen. De fysicus heeft een sticker uitgevonden die de temperatuur van verdeelkasten controleert en zo branden voorkomt. ‘Ons koude weer en de slechte infrastructuur veroorzaken veel branden. Dat moeten we vermijden’, zegt hij.

Voor de opstart van zijn firma heeft Serebryannikov, die pas in december in Skolkovo belandde, met vier vrienden 1 miljoen dollar geleend. Dat was niet makkelijk. ‘Ik wil er niet meer over praten’, zegt hij. De Moskoviet gaat nu op zoek naar klanten. ‘Als je in Rusland aan grote bedrijven wil verkopen, moet je eerst door een pilootfase. Dat duurt een of twee jaar’, zucht hij.

Big data

Dan staat Rustam Milanov al een stap verder. De 29-jarige econoom richtte drie jaar geleden een softwarebedrijf op dat risicovolle fabrieksprocessen opvolgt op basis van machine learning en big data analyse. Zijn firma Visitech, die 50 werknemers telt, rekent grote Russische bedrijven zoals de energiereus Gazprom tot zijn klanten.

‘We hebben in Rusland geen durfkapitaal’, zegt Milanov. ‘Software verkopen aan grote bedrijven is moeilijk omdat ze zo conservatief zijn. In Skolkovo kunnen we met grote bedrijven samenwerken. Onze aanwezigheid hier is een teken van kwaliteit.’

Met dat goede imago pakt Milanov in heel Rusland uit. De ambitieuze man, gekleed in een jeans met blauwe blazer, pendelt tussen zijn kantoren in Skolkovo, de enclave Kaliningrad, tussen Polen en Litouwen, en zijn thuisregio Sachalin, het Russische eiland vlak bij Japan.

Russische start-ups maken een technisch perfect product, maar hebben geen ervaring met business. We hebben in Rusland te weinig ondernemers. Alexei Panev Ondernemer

Buiten de Russische grenzen raakt Visitech voorlopig niet. Ook in Skolkovo ligt het aantal buitenlanders, ondanks een speciaal visaregime, erg laag. Het overgrote deel van de ondernemers komt uit Rusland en de vroegere Sovjetrepublieken.

‘De meeste buitenlanders zijn Russen die in de jaren 90 emigreerden’, zegt Oleg Pertsovskiy, de operationeel directeur van Skolkovo’s energiecluster. Dat is ook het zelfverklaarde doel van de techstad: de braindrain stoppen die het land sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 heeft gekend.

Alexei Panev is een van de weinige Skolkovo-ondernemers die wel buiten Rusland actief is. De 32-jarige wiskundige is CEO van Navigine, een softwarebedrijf voor indoornavigatie in gevaarlijke gebieden, zoals chemische installaties of winkelcentra. Panev, die al 1,5 miljoen dollar ophaalde, richtte twee verkoopkantoren op, eerst een in New York en sinds kort een in Berlijn.

Spionnen en hackers

Maar in de Verenigde Staten lopen de zaken niet van een leien dakje. ‘Je bent Russisch? Dat willen we niet, zeggen ze’, vertelt Panev. ‘Het is jammer, maar zo is het.’

Dat de ondernemer na zijn doctoraat aan een Russisch militair instituut werkte, helpt zijn zaak niet vooruit. ‘Ik heb altijd problemen als ik een visum voor de VS aanvraag’, vertelt hij. ‘Ze zeggen het niet, maar ze denken dat ik een spion ben. Ook de hype over Russische hackers voelen we. Buitenlanders zien Rusland als de vijand en dat is niet goed.’

De directie van Skolkovo houdt niet van de vergelijking met Silicon Valley. ‘Silicon Valley is IT-gerelateerd terwijl we focussen op vijf sectoren: IT, biomedische toepassingen, energie, nucleaire- en ruimtetechnologie’, zegt Pertsovskiy, die nog nooit in Californië was. ‘Silicon Valley is privé, terwijl wij publiek zijn. Maar we bewegen ons wel in hun richting.’

‘Ik hoor steeds vaker de afkorting ABC, kent u die?’, vraagt Vera Bunina, internationaal directeur van Skolkovo. ‘Anywhere But California! Niet iedereen wil naar Californië. Er zijn ook nadelen. Silicon Valley is goed voor unicorns (jonge bedrijven die 1 miljard dollar waard zijn, red.), maar minder voor jonge bedrijven.’ Dat vindt ook Pertsovskiy. ‘We hopen dat een start-up een unicorn wordt, maar we willen vooral dat hij een goede start maakt en zonder hulp voort kan.’

Ondernemers

Toch kunnen de Russische start-ups veel leren van hun concurrenten uit Californië, geven de ondernemers in Skolkovo toe. ‘Russische start-ups maken een technisch perfect product, maar hebben geen ervaring met business’, vindt Panev. ‘Amerikaanse ondernemers vertellen een geweldig verhaal, doen een geweldige presentatie, halen geld op en dan zoeken ze Russische ingenieurs om hun idee uit te werken. We hebben in Rusland te weinig ondernemers.’

Toch blijft Panev positief over zijn nieuwe werkplek. ‘Silicon Valley is 1.000 keer groter, maar Skolkovo groeit sterker’, zegt hij. ‘Dit is de beste plek in Rusland om een start-up op te richten.’