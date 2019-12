'Veilige' sexting-app Telenet is toch te kraken

Niet offline

Telenet heeft contact opgenomen met Lambert om samen te bekijken hoe de app beter kan gemaakt worden. 'Het onderzoek was allerminst bedoeld als aanval naar Telenet toe', zegt Lambert. Hij acht een samenwerking zeker mogelijk want zijn team ontdekte nog mankementen. 'De app is niet te downloaden via een reguliere appstore, waardoor veiligheidsupdates niet automatisch doorkomen bij de gebruiker.'