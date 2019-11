Verkoop .org-domeinnaam wekt controverse

De investeringsfirma Ethos Capital heeft een bod gedaan op de .org-domeinnaam. Dat een online symbool voor non-profitorganisaties zo in de handen van een private equity-speler zou komen, stuit op luid protest.

Eerder deze maand raakte bekend dat The Internet Society (ISOC) haar dochterbedrijf Public Interest Registry (PIR) zou verkopen aan Ethos Capital, een private equity-bedrijf van zes maanden oud. Zo zou PIR, de Amerikaanse non-profitorganisatie die .org bezit, deel worden van een for-profitorganisatie, en dat veroorzaakt verontwaardiging op het web.

Symbool

Het .org-internetdomein is uitgegroeid tot een symbool voor non-profitorganisaties over de hele wereld. Door hun website te hosten via .org willen bedrijven duidelijk maken dat ze niet-commercieel zijn. Critici vrezen dat Ethos zou kunnen profiteren van prijsverhogingen als het toezicht van ISOC wegvalt, en dat gaat in tegen het ethische beleid van veel van de .org-websites.

Het einde van de prijslimiet en de verkoop van .org zijn twee van de meest controversiële beslissingen in de geschiedenis van internet. Marc Rotenberg Voormalig voorzitter PIR

Dat kan, want op 30 juni heeft ICANN, de non-profitorganisatie die toezicht houdt op alle domeinnamen op het internet, de prijsplafonds voor tarieven voor .org-domeinen afgeschaft.

De huidige prijs van een .org-domein is minder dan 10 dollar per jaar. In een verklaring stelt Ethos dat het van plan is 'het .org-domein toegankelijk en redelijk geprijsd' te houden, maar de jaarlijkse prijsverhogingen zouden 'tot tien procent gemiddeld' kunnen bedragen.

Momenteel zijn er zo'n 10 miljoen .org-sites op het web. Volgens Jon Nevett, de CEO van PIR, zou .org dit jaar een omzet van 100 miljoen dollar en een winst van 67 miljoen dollar halen, 'zelfs met een prijslimiet en in non-profit handen'.

Druk

Erik Brooks, de oprichter en CEO van Ethos, beweert dat het gewijzigde prijzenbeleid zijn besluit om .org te kopen niet heeft beïnvloed. 'Het is onze intentie het bedrijf te laten groeien in het voordeel van alle belanghebbenden', zei Brooks aan CNN. Hij benadrukte dat non-profitorganisaties 'zich geen zorgen hoeven te maken over prijsstijgingen van domeinen'.

Intussen gaat een petitie rond die al 8.900 handtekeningen telt en hebben verschillende belangenverenigingen druk gelegd op ICANN, de waakhond van de domeinnamen, om de verkoop te blokkeren. Maar die lijkt die oproepen opzij te schuiven omdat het 'niks te zeggen heeft over de voorgestelde acquisitie'.

Ethische profilering

De domeinnaam bestaat 35 jaar - sinds het ontstaan van het internet - en was 'vanaf het begin een cruciaal onderdeel van ethische profilering van organisaties', zegt een voormalig voorzitter van PIR. 'Het einde van de prijslimiet en de verkoop van .org zijn twee van de meest controversiële beslissingen in de geschiedenis van internet.'