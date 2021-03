Vers geld voor Leuvense beeldschermenbouwer

Dragen we in de toekomst allemaal augmentedrealitybrillen, brillen waarbij een laagje extra digitale informatie over de wereld gelegd wordt? Een cruciale factor wordt of die brillen klein, licht en gemakkelijk te dragen zijn, en toch beschikken over een batterij met lange levensduur en dat alles aan een betaalbare prijs. Een belangrijke schakel in dat alles wordt het beeldscherm voor de bril. Dat moet klein, maar helder zijn.