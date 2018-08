Vette jaren voor de smartphone zijn voorbij

Samsung, de grootste smartphonebouwer ter wereld, toont zich erg somber over de toekomst van het toestel. Het is steeds moeilijker om zich te onderscheiden en klanten pikken de hoge prijzen niet zomaar.

De dood van de smartphone is al vaak voorspeld. Zover is het nog niet. Samsung, nog altijd de grootste smartphonebouwer ter wereld, boekte in het tweede kwartaal een omzet van ongeveer 18 miljard euro met zijn mobieltjesdivisie. Huawei, een van de Chinese uitdagers, verkocht in hetzelfde kwartaal 54 miljoen toestellen.

Maar uit de kwartaalresultaten van Samsung bleek wel dat de gebraden kippen de smartphonebouwers niet meer in de mond vliegen. De omzet van Samsungs smartphonetak zakte met 20 procent vergeleken met vorig jaar. De operationele winst van de divisie maakte pas echt een duik: -34 procent naar 2,1 miljard euro.

Superspecificaties

In zijn toelichting wees Samsung met een beschuldigende vinger naar de Galaxy S9. Dat paradepaardje, voorgesteld eind februari, deed niet wat ervan verwacht werd. Daardoor zakte de omzet. De marketinguitgaven om die producten onder de aandacht van de klant te brengen, stegen wél. Die combinatie zette de winst flink onder druk.

De Galaxy S9 legt de uitdagingen voor fabrikanten als Samsung - maar ook voor het nummer twee Apple - bloot. Het is een toestel waarvan de prijs van de meest geavanceerde modellen boven 1.000 euro uitkomt. Het blijkt voor de fabrikanten een uitdaging om voldoende waar voor dat bedrag te bieden. ‘Superspecificaties’ druppelen ook door in de goedkopere toestellen, waardoor de hogere prijzen moeilijker te rechtvaardigen zijn.

‘Smartphones hebben steeds meer snufjes, die steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn. De vervangcycli van smartphones vertragen ook’, lichtte Samsung toe tijdens een conferencecall met analisten. ‘Hoger geprijsde smartphones roepen verzet van de markt op.’

China

Ook externe cijfers van de marktonderzoeker Gartner bewijzen dat de smartphonemarkt een vervangmarkt geworden is. Iedereen heeft er eentje en wil er door de hoge prijzen zo veel mogelijk waar voor zijn geld uit halen. Gartner zag in het vierde kwartaal van vorig jaar voor het eerst sinds de start van de tellingen in 2004 een daling van het aantal verkochte smartphones.

In die stagnerende markt staan Samsung en Apple onder druk van de snel oprukkende Chinese fabrikanten. Die mikken vooral op het lager geprijsde segment, maar worden steeds vaardiger om ook die smartphones tjokvol innovatie te steken. Volgens Gartner besloegen Huawei, OPPO en Vivo in 2017 als nummers drie, vier en vijf samen bijna een kwart van de markt. In 2016 was dat nog geen vijfde.

Vooral Huawei bewijst dat het niet moet onderdoen voor de twee grote spelers. De Chinese producent introduceerde in maart met de P20 Pro een toestel dat scherper geprijsd is dan de iPhone X en de Samsung Galaxy S9, maar technisch maar weinig moet onderdoen.

Het jongste kwartaal verscheepte Huawei 54 miljoen toestellen. Dat is vermoedelijk meer dan Apple, dat gisteren nabeurs nog rapporteerde. Analisten gingen bij Apple uit van 42 miljoen verkochte toestellen. Daarbij hoort wel de opmerking dat het bij Apple in het tweede kwartaal steevast wachten is op de nieuwe toestellen, die vanaf september komen.