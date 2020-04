Virtuele bubbel moet veilige afstand op werkvloer bewaken...

Een bluetoothtracker moet vermijden dat arbeiders in de bouw te dicht bij elkaar in de buurt komen.

Wie garandeert dat uw collega niet te dichtbij komt als u na de lockdown naar de werkvloer terugkeert? Misschien wel een bluetoothalarm, dat continu monitort of niemand uw virtuele bubbel betreedt.

Even groot als een kredietkaart of autosleutels, en het past perfect in de broekzak of aan een lint rond de nek. Wordt het bluetoothalarm uw nieuwe metgezel als de economie zich na de lockdown weer op gang trekt? Twee Belgische netwerkspelers geloven van wel. Het gaat om het ietwat onbekende WMW, dat werkt met giganten zoals de Franse telecomgroep Orange en de Amerikaanse netwerkbeheerder Cisco, en Crescent, het vroegere Option.

Zij brengen technologie op de markt die de anderhalvemetereconomie, waarin werken op anderhalve meter van elkaar de norm wordt, moet mogelijk maken. Centraal daarin staat bluetooth, bij het brede publiek vooral gekend van de soms wat brakke connectie tussen de smartphone en draadloze oortjes. Maar het is wel een technologie die één onmiskenbaar voordeel heeft. ‘Met bluetooth kan je perfect meten wat de exacte afstand is tot een ander toestel dat uitgerust is met bluetooth’, legt KU Leuven-cryptograaf Bart Preneel uit.

De technologie is daarom geknipt om de veilige afstand op de werkvloer te bewaken. De twee Belgische bedrijven komen los van de smartphone, die zeker in een meer 'ruwe' omgeving zoals de bouw of de industrie niet iedereen altijd op zak heeft. ‘We bezorgen aan iedereen een klein bluetoothtoestel, of verwerken het signaal in de werknemersbadge’, stelt Bert Vanaken, CEO van WMW. Het bedrijf stelt vooraf een waarde in, die staat voor de afstand die werknemers moeten aanhouden. Elke werknemer komt zo in een virtuele bubbel terecht.

Social distancing

Als twee bluetoothtoestelletjes, en dus twee werknemers, in elkaars perimeter belanden, gaat een alarm af. Dat maakt de werknemers onderling attent op de 'social distancing'-regels. De toestelletjes worden via een tussenstation - de Cloudgate van Option, de IoT-tak van Crescent - ook gekoppeld aan een netwerk dat kleine datapakketjes op grote afstanden kan doorsturen. ‘Op het tussenstation kan je ook bewerkingen doen op de data’, claimt André Buysse van Crescent. Een werkgever ziet zo waar de veilige perimeter vaak met de voeten getreden wordt en kan indien nodig ingrijpen.

Met bluetooth kan je perfect meten wat de exacte afstand is tot een ander toestel dat ook met bluetooth is uitgerust. Bart Preneel Cryptograaf KU Leuven

Bluetooth inzetten in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus is geen verrassing. Verschillende appontwikkelaars kijken naar de technologie om een bredere 'contact tracing'-app te ontwikkelen. Daarbij houdt een smartphone, met behulp van bluetooth, bij met met wie de gebruiker in contact kwam. Bij een besmetting van een contact krijgt de gebruiker een - geanonimiseerde - melding om ook zijn de hoede te zijn. Dat kan de keten van de verspreiding in de kiem smoren.

Wel nieuw is de inzet van een apart toestel op basis van bluetooth voor de werkvloer. Preneel, die in een werkgroep op Europees niveau lijn probeert te krijgen in de corona-apps op basis van bluetooth, erkent de technologie van de twee Belgische bedrijven. 'Het traceren van iemands contacten kan je in principe via verschillende technologieën. Het kan via wifi of via bluetooth. Het kan zelfs met geluidsgolven, zoals een app in Oostenrijk. Een tracker is nieuw voor me, maar zal in sommige gevallen nodig zijn. In minder ontwikkelde delen van de wereld hebben de mensen geen smartphone met bluetooth.'

Felgeel

Het Belgische consortium zegt interesse te zien bij bedrijven met grote sites, zoals de bouw, de mijnbouw en de industrie. Daar is steevast veel bedrijvigheid en is de ‘social distancing’ niet te garanderen door het aanpassen van kantoorinrichting. WMW werkt via het resellermodel, waarbij het zijn technologie aanbiedt onder de vleugels van grote telecomoperatoren of IT-groepen. Het consortium tekende al een eerste contract, met de Australische netwerkoperator NNNco.

Het inzetten van trackers op de werkvloer is niet enkel een Belgisch verhaal. Het Amerikaanse bedrijf Estimote ontwierp een felgeel draagbaar toestel, dat niet alleen de interactie tussen collega's bijhoudt, maar waarmee werknemers ook hun medische status kunnen doorgeven. Een achterliggend dashboard houdt bij wie onlangs met een besmette collega nauw contact had. Estimote is geen kleine vis. Het heeft de illustere Silicon Valley-incubator Y Combinator als investeerder.