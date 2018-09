Virtuele maquettes maken de wereld behapbaar

Veel bedrijven werken onder tijdsdruk in een steeds complexere wereld. De Britse scale-up Sensat helpt hen sneller en preciezer te werken met behulp van virtuele simulaties van hun werkomgeving.

Netflix of Spotify die uw televisie- of muziekvoorkeuren feilloos doorgronden, lerende algoritmes die het weer van de komende weken of de verkeersdrukte op een bepaalde plaats kunnen voorspellen…: Artificiële intelligentie (AI) sluipt via steeds meer concrete toepassingen ons leven binnen. Wat AI echter minder goed kan, is het volledig begrijpen van de fysieke wereld waarin mensen echt leven.

Denk maar aan autonome voertuigen: hoewel die propvol sensoren zitten die op zich beter werken dan onze menselijke zintuigen, laten we ze toch maar met mondjesmaat voorzichtige testritten uitvoeren op het wegennet. Omdat we beseffen dat de echte wereld zo complex is dat er toch ongelukken kunnen van komen.

Het Britse bedrijf Sensat probeert dat probleem op te lossen door virtuele simulaties te maken van de echte wereld, waarin je vervolgens kunt experimenteren en uitproberen. ‘Aan de basis van onze simulaties liggen 3D-kaarten in hoge resolutie, maar we voegen daar allerlei andere informatie, soms in real time, aan toe’, legt oprichter en CEO James Dean uit.

De 3D-kaarten maakt Sensat gedeeltelijk zelf, door met drones detailfoto’s te nemen ven een bepaald gebied. 'In het Verenigd Koninkrijk hebben we zo al 15 steden in de hoogste resolutie in kaart gebracht.’ De eigen data worden aangevuld met data van andere organisaties of van vrij raadpleegbare bronnen. Dat kunnen bijvoorbeeld sensordata zijn die weergeven wat de temperatuur of de luchtvochtigheid op een plaats is, of scanningdata die iets vertellen over de aanwezigheid van personen in een gebied.

Sensat is nog geen jaar aan de slag, maar verkocht zijn oplossing al aan enkele Britse bouw- en infrastructuurbedrijven. ‘In die sector is er nog veel laaghangend fruit te plukken omdat de digitalisering er niet ver gevorderd is’, zegt Dean. ‘Met onze oplossing kan je bijvoorbeeld in de gaten houden waar mensen zich op een werf bevinden en of de buitentemperatuur goed is. Maar je kan ook simulaties doen om bijvoorbeeld te berekenen hoe een weg best wordt aangelegd, hoeveel grond er moet worden afgegraven en verplaatst… Vroeger moest daarvoor heel veel gemeten en gerekend worden, nu kan het veel sneller op de computer.’

Ook medische data kunnen in zo’n virtueel model van de wereld geïntegreerd worden. ‘Vanaf volgende maand gaan we voor het eerst de hartritmes van medewerkers op een bouwwerf monitoren, met de hulp van Fitbit-polsbandjes. Er zijn vaak medische incidenten op zo’n werf. Het is de bedoeling dat we hartaanvallen al enkele minuten op voorhand zien aankomen.’ Maar ook andere sectoren kunnen hun voordeel doen met de doorgedreven data-analyses. Zo kreeg Sensat van een verzekeraar de vraag om het overstromingsrisico van bepaalde gebieden in kaart te brengen.

Volgens Dean ligt het unieke van zijn oplossing vooral in de combinatie van het data verzamelen, het toevoegen van real time informatie en de analyse van de data. ‘We hebben concurrenten die gespecialiseerd zijn in één van die dingen, maar wij integreren de drie stappen in een oplossing.’

Sensat opende eind vorig jaar al een kantoor in San Francisco en probeert via zijn klanten uit de bouwsector nieuwe markten aan te boren in het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf is ook op zoek naar toepassingen in andere markten, zoals simulaties van zelfrijdende voertuigen.

Kapitaal

15 miljoen dollar Kapitaalronde Sensat haalde 4,5 miljoen dollar zaaikapitaal op en wil midden volgend jaar een ‘A-ronde’ organiseren van 10 à 15 miljoen dollar.

‘We draaien een maandelijkse recurrente omzet van een miljoen pond en zijn bijna break-even. We hebben nog wel veel werk om aan bedrijven uit te leggen wat we precies doen. Maar de bouw, goed voor 70 procent van onze activiteit, is gelukkig een klein wereldje.’

Sensat telt momenteel 25 werknemers, maar wil tegen volgend jaar verdubbelen. Het bedrijf haalde 4,5 miljoen dollar zaaikapitaal op en wil midden volgend jaar een ‘A-ronde’ organiseren van 10 à 15 miljoen dollar. ‘Dat is ook één van de redenen waarom we deze week gaan pitchen op Supernova in Antwerpen.’