Virtuele ontmoeting met een profeet van de Exponentiële Omwenteling

Ik ontmoette Peter Diamandis, profeet van de Exponentiële Omwenteling, in de vorm van een high-tech avatar.

‘Onze natuurlijke ingesteldheid is lineair en lokaal. Maar de wereld rond ons, gedreven door technologie, verandert in een exponentieel tempo en is globaal.’ Dat mantra kan je op veel plekken horen, maar zeker Amerikaanse technologen waren bij de eersten om dit luid te verkondigen.

Hun patroonheilige is Ray Kurzweil, de auteur van het boek ‘The Singularity is Near’ die actief is bij Google, en Peter Diamandis is een van de grootste profeten van het geloof in de Exponentiële Ontwikkeling. Deze Griekse Amerikaan richtte de X Prize Foundation op, een nonprofit die publieke competities houdt voor technologische projecten die ten goede komen aan de mensheid.

SpaceShipOne

In 1996 beloofde de X Prize Foundation 10 miljoen dollar aan een team dat erin lukt een tuig te ontwerpen dat 100 kilometer in de ruimte kan vliegen met drie personen aan boord, en dat twee keer in 14 dagen tijd. 26 teams uit zeven landen namen deel aan de wedstrijd. In totaal spendeerden ze 100 miljoen dollar aan onderzoek en ontwikkeling. In 2004 werd de zogeheten Ansari XPRIZE gewonnen door Mojave Aerospace Ventures met het ruimtetuig SpaceShipOne.

Zo’n honderd avatars verdrongen zich rond het podium, in de gedaantes van mensen, houten poppen en een sprekend paard.

Diamandis richtte samen met Ray Kurzweil ook de Singularity University op, die haar studenten aan de slag laat gaan met het exponentiële karakter van technologie. Daarbij is de ‘sky the limit’: het doel van hun projecten is liefst het leven veranderen van een miljard mensen. Samen met Steven Kotler schreef Diamandis een bestseller met een titel die zijn kijk op de wereld goed weergeeft: ‘Abundance: The Future is Better than you Think’.

Onlangs kon ik hem van dichtbij aan het werk zien, als avatar in de virtuele wereld High Fidelity. Denk nu niet dat Diamandis daar verscheen als een cartoonesk poppetje. Neen, zijn avatar was gebaseerd op een 3D-scan, zodat hij helemaal zichzelf leek. Bovendien voorzag zijn interviewer, de stichter van High Fidelity (en van Second Life) Philip Rosedale, in de nodige sensoren, zodat er fullbodytracking was. Het gevolg wat dat Diamandis en Rosedale, of beter gezegd hun avatars, erg natuurlijk bewogen.

Video van het VR-evenement met Peter Diamandis en Philip Rosedale

Op de achtergrond stond een virtuele replica van SpaceShipOne. Ruim honderd avatars probeerde zo dicht mogelijk bij het podium te komen, sommigen als houten poppen (zoals ik), anderen even realistisch als de mensen op het podium, nog anderen als, bijvoorbeeld, een sprekend paard. Rosedale liet niet na de mogelijkheden van de virtuele omgeving te demonstreren door moeiteloos, in de virtuele lucht, een steil oplopende curve te tekenen als illustratie van wat ‘exponentieel’ wil zeggen.

Overvloed

Diamandis sprak gloedvol over zijn thesis van de Abundance, de Overvloed. Energie- en waterschaarste worden dingen uit het verleden. Olie en kolen als energiebronnen gaan binnen tien of twintig jaar verdwijnen. Er loopt een nieuwe X Prize over hoe je op de meeste plekken op aarde gewoon water uit de lucht kan halen. Maar wat dan met politici die koolmijnen willen openhouden? Regimes die technologie willen tegenhouden, zullen worden omvergeworpen, zo luidde het antwoord, of hun naties gaan bankroet.

De combinatie van steeds betere vertaalsoftware, blockchain en cryptomunten, telepresentie via virtuele realiteit en robot-avatars leidt onafwendbaar naar een wereld die door en door geglobaliseerd is en die exponentieel ontwikkelt. En uiteraard hoorden wij, avatars van overal ter wereld, tot de voorhoede.

Vervolgens kwam het tot een orgie van discussies over de toekomst van VR, het gebruik van drones door Russische banken en het materialiseren van avatars in de vorm van telegeleide robotten. Zelden voelde ik mij zo totaal ondergedompeld in een virtuele realiteit als tijdens die discussie.