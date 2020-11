'Vlaams datanutsbedrijf moet 100 procent privé worden'

Vlaanderen zit in Europa in 'de bovenste helft' voor digitalisering, maar wil aansluiting zoeken bij de Scandinavische landen, de Baltische staten en Nederland. Daarbij speelt het ontsluiten van data een grote rol, legde Jambon uit.

'De burger die digitale dienstverlening wil, moet die gemakkelijk kunnen vinden voor alle overheidsloketten', vindt Jambon. Daarvoor moet Mijn Burgerprofiel instaan, dat alle officiële gegevens en de overheidsadministratie van de burger verzamelt. Zo'n 65 lokale overheden hebben Mijn Burgerprofiel op hun website, tegen eind 2022 moet dat voor alle gemeenten het geval zijn. Tegen dan zou de burger via dat ene loket alle digitale dienstverlening moeten krijgen, van de gemeenten, de Vlaamse overheid en, volgens Jambon, 'hopelijk ook van de federale overheid'. Op de trefdag werd getoond hoe burgers het groeipakket, het vroegere kindergeld, kunnen raadplegen in Mijn Burgerprofiel.

Datakluizen

Jambon herhaalde dat de nieuwe technologie Solid kan worden gebruikt. Solid is uitgedacht door de uitvinder van het web, Tim Berners-Lee, maar ook Vlaamse experts werkten van bij het begin mee aan de ontwikkeling van die technologie. Solid bestaat uit digitale datakluizen die burgers en bedrijven weer de baas over hun eigen gegevens moeten maken.

Datanutsbedrijf

In de optiek van het 'vloeiend uitwisselen van informatie' werkt Jambon aan het opzetten van een Vlaams datanutsbedrijf. 'In het verleden heeft de overheid voor gas, elektriciteit en televisiesignalen nutsbedrijven opgezet. Met de nieuwe maatschappelijke uitdagingen moet dat ook het geval zijn voor data.' Bedrijven en overheden die willen automatiseren, moeten dan niet zelf op zoek gaan naar databronnen, terwijl de veiligheid en de privacy wordt gegarandeerd.

'Het is niet de bedoeling nog maar eens een staatsbedrijf op te richten', zegt de minister-president. Barbara Van Den Haute, de administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen, zei dat 'het in de eerste plaats de bedoeling is privébedrijven als partner aan boord te hijsen'. Daarnaar gevraagd verduidelijkte Van Den Haute dat het datanutsbedrijf 'uiteindelijk' 100 procent privé moet worden. Wanneer dat precies is en hoe de structuur er zal uitzien, is nog geen uitgemaakte zaak.