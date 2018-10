Vlaamse studenten lopen storm voor AI

De Vlaamse universiteitsstudenten lopen storm voor een extra opleiding in artificiële intelligentie (AI), de technologie waarbij computeralgoritmen zichzelf taken aanleren op basis van eerdere data.

De aanvullende master in de artificiële intelligentie aan de KU Leuven had dit jaar het nodige puzzelwerk voor de boeg. De opleiding kreeg ruim 500 aanvragen binnen van geïnteresseerde studenten. Die willen allemaal leren hoe algoritmes zichzelf nieuwe taken kunnen aanleren op basis van eerdere data.

Uiteindelijk zitten 259 studenten op de aulabanken, de helft meer dan vorig jaar (+49,7%, 173 studenten). ‘We hebben bijzonder veel aanvragen voor deelname geweigerd’, duidt programmadirecteur Danny De Schreye. De universiteit kan dat, omdat het om een master na master gaat. Leuven is de enige Vlaamse universiteit die artificiële intelligentie expliciet uitspeelt als aparte master. Dat levert internationale uitstraling op: de helft van de studenten zijn internationale studenten.

Ook elders groeit de interesse voor vakken rond datawetenschappen, zelflerende machines en artificiële intelligentie. In Gent is het aanbod versnipperd over enkele richtingen. Professor Joni Dambre, die een basisvak over ‘machine learning’ geeft, mag dit jaar 130 studenten verwelkomen. ‘Het zijn er elk jaar meer.’ De interesse is zo groot dat de universiteit overweegt het aanbod te structureren. In Hasselt komt er volgend jaar een aparte AI-afstudeerrichting in de master computerwetenschappen. De VUB heeft die al.

Opsteker

259 Het aantal studenten in de master in artificiële intelligentie in Leuven klokt af op 259, 49 procent meer dan het jaar voordien.

De honger naar kennis over artificiële intelligentie is een opsteker voor het Vlaamse bedrijfsleven. Daar zit men te wachten op zulke profielen, weet De Schreye. ‘Elk middelgroot tot groot bedrijf is verplicht om in zekere zin mee te gaan in artificiële intelligentie. En vanuit de industrie is er een enorme vraag naar mensen die in artificiële intelligentie gespecialiseerd zijn.’ Een zoekopdracht bevestigt dat. Beursgenoteerde bedrijven als Colruyt, UCB maar ook ING en BNP Paribas Fortis hebben vacatures voor experts in de materie openstaan.

Die vacatures zijn heel uiteenlopend. Een deel van de bedrijven zoekt datawetenschappers. Grote hoeveelheden gestructureerde data (big data) zijn een nodig om later algoritmes te trainen om bijvoorbeeld patronen te herkennen. Een webshop kan bijvoorbeeld alleen gepersonaliseerde suggesties doen als het achterliggende algoritme gevoed is met voldoende data.

De technologiefederatie Agoria becijferde vorig jaar de nood aan datawetenschappers. Tegen 2020 zijn er 7.000 nodig, maar waarschijnlijk geraken we maar aan 3.000. De vraag overtreft het aanbod, bevestigt De Schreye. ‘Op de proclamatie heeft iedereen van onze afgestudeerden al lang een job.’ Vooral omdat artificiële intelligentie niet beperkt blijft tot het opkuisen en structureren van data. Ook de meer diepgaande aspecten van artificiële intelligentie, zoals spraak- of beeldherkenning, worden steeds couranter bij bedrijven. Algoritmes slagen er steeds beter in om, op basis van eerdere data, voorwerpen op een foto te herkennen of menselijke taal te begrijpen en erop te reageren.

Divers

Elk middelgroot tot groot bedrijf is verplicht in zekere zin mee te gaan in artificiële intelligentie. danny de schreye programma directeur master in ai

De master aan de KU Leuven toont hoe breed artificiële intelligentie kan gaan. Naast een afstudeerrichting in het programmeerluik van artificiële intelligentie en eentje in data is er een afstudeerrichting in spraaktechnologie. De instroom is ook steeds diverser. ‘De meerderheid is ingenieur, burgerlijk of industrieel. Maar er zijn ook afgestudeerden uit de exacte wetenschappen en linguïsten’, stelt De Schreye. Ook het aantal studenten met een economische achtergrond stijgt fors.

De supermarktketen Colruyt zocht onlangs een expert in artificiële intelligentie. Ze kreeg nog geen kandidaten uit de specifieke master over de vloer. ‘We kijken er wel met heel veel interesse naar uit’, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Voor de vacature dienden zich uiteindelijk vijf interessante kandidaten aan, veelal met een academische achtergrond.