Vlaamse supercomputer rekent mee tegen coronavirus

De strijd tegen het coronavirus is ook een kwestie van brute rekenkracht. Zo kunnen computermodellen helpen te voorspellen welke moleculen de grootste kans maken het virus te verslaan, of berekenen wat de impact van beleidsmaatregelen op de epidemie is.

Techreuzen

Ook in het buitenland zijn supercomputers volop aan het rekenen tegen corona. In de VS bundelden de techreuzen Microsoft, Google, Amazon en IBM hun rekenkrachten in het 'Covid-19-High-Performance Computing Consortium', met de ruimtevaartorganisatie NASA en het techinstituut MIT. Ook het Amerikaanse ministerie van Energie, dat enkele van de krachtigste computers ter wereld in huis heeft, heeft capaciteit vrijgemaakt.