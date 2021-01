Vlaanderen bouwt mee aan Europese cloud

Gaia-X is een Europees initiatief dat een ecosysteem van cloud- en datadiensten creëert. De organisatie is een vzw naar Belgisch recht gevestigd in Brussel.

Vandaag draait slechts 26 procent van de informatica in Europa in de cloud. Met 'cloud' wordt een netwerk van computerservers bedoeld. In Zuid-Europa is dat maar 10 procent, terwijl het in het noorden van continent meer dan 50 procent is. Gaia-X wil dat voor heel Europa opdrijven tot meer dan 50 procent in de komende vier of vijf jaar, zei Gaia-X-CEO Hubert Tardieu tijdens de kick-off van Gaia-X for Belgium. Dat laatste verenigt Belgische publieke en private partijen onder leiding van de technologiefederatie Agoria, met steun van de federale overheid.