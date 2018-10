Vlaanderen pompt jaarlijks 30 miljoen in zelflerende algoritmen

Speerpunt

Dat is peanuts vergeleken met de budgetten van de Verenigde Staten of China, maar daar ziet Muyters geen probleem in. 'We moeten niet proberen het warm water opnieuw uit te vinden. We hebben heel wat troeven die we kunnen uitspelen. Het is zaak de juiste focus te kiezen, zodat we als maatschappij ten volle kunnen profiteren van wat de toekomst brengt.'