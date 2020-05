Vlaanderen rekent niet op snelle komst traceerapp

De callcenters die maandag gestart zijn met het manueel traceren van de contacten van coronapatiënten moeten volgens het contract voorlopig geen rekening houden met een eventuele traceerapp.

Maandag begonnen 735 callcentermedewerkers op negen locaties in Vlaanderen met het manueel opsporen van de contacten van coronapatiënten. Wie drager is van het coronavirus is erg besmettelijk in de 48 uur voor hij symptomen toont. Nagaan met wie je contact had voor de symptomen begonnen, is dus cruciaal.

Er was lang sprake van een traceerapp, die de manuele tracers zou bijstaan in hun werk. De app houdt, met behulp van bluetoothtechnologie, bij met wie u nauw contact had. Die piste is nog niet helemaal verlaten, maar uit nieuw vrijgegeven documenten blijkt nu dat Vlaanderen erg voorzichtig is over de timing ervan.

Juli

De bedrijven die geïnteresseerd waren om het manueel contactonderzoek uit te voeren, moesten in hun kandidatuur rekening houden met de eventuele integratie van een app. Ze moesten een opleiding voor hun medewerkers voorzien waarin die leren omgaan met de data die een app zou kunnen aanleveren.

Er konden geen prijsafspraken gemaakt worden wegens de onduidelijkheden. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

Het consortium van callcenters en mutualiteiten dat als enige meedong naar het contract hield in hun offerte ernstig rekening met de komst van een app. Het consortium wilde wel eerst het manuele opsporingswerk volledig operationeel krijgen en daar de nodige ervaring in opdoen.

De integratie van de app en het opleiden van de callcentermedewerkers zou 20.000 euro kosten en vanaf midden juli aangevat kunnen worden, valt te lezen in hun offerte. 'Wij willen voorstellen eventuele inzichten uit het callcenter- en veldwerk mee te nemen in het op punt stellen van de uiteindelijke tracingapp.'

Onduidelijkheid

Maar zover komt het voorlopig niet. De integratie van de app in de werking van het callcenter was een optie die kandidaten verplicht moesten aanbieden. Maar de Vlaamse overheid besliste die optie uiteindelijk niet te lichten, valt te lezen in het uiteindelijke gunningsverslag.

'Er bestaat momenteel nog te veel onduidelijkheid over de eventuele integratie van traceerapps in de werking en processen van het call center en de ploegen op het veld. Deze optie zal bij de gunning van het contract dan ook niet gelicht worden', is het oordeel.