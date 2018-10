Vlaanderen start inhaalrace rond artificiële intelligentie

Vanaf volgend jaar vloeit er jaarlijks dertig miljoen euro aan Vlaams overheidsgeld naar het onderzoek en de toepassingen rond artificiële intelligentie. Het is een goede eerste stap, oordelen ondernemers, maar er is meer nodig.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) koos de Carnegie Mellon University in het Amerikaanse Pittsburgh als decor voor de lancering van zijn Vlaamse actieplan rond artificiële intelligentie. De universiteit is wereldtop rond het thema. Mobiliteitsreus Uber kaapte er in 2015 een complete onderzoeksgroep weg voor de ontwikkeling van zijn zelfrijdende wagen.

De zelfrijdende wagen leunt fel op artificiële intelligentie. Het idee achter die technologie is dat algoritmen zichzelf nieuw gedrag aanleren nadat onderzoekers ze eerder andere relevante data aanleverden. Een algoritmen dat duizenden foto’s van een kat te zien kreeg, zal er bij wijze van spreken in slagen bij een eerstvolgende nieuwe foto van een kat het dier zelf te herkennen.

Vlaanderen kan niet achterblijven in de technologie, beseft Muyters. Hij trekt structureel dertig miljoen euro uit voor onderzoek naar artificiële intelligentie, industriële toepassingen ervan en aandacht voor het ethisch kader en het onderwijs.

Frankrijk

Het lijkt een druppel op een hete plaat, na een jaar waarin overheden allerhande de portemonnee opentrokken. De Franse president Emmanuel Macron kondigde aan tot 2022 jaarlijks 350 miljoen euro per jaar te investeren in het thema. Parijs is al de thuishaven van het artificiële intelligentie-lab van Facebook. Ook Deepmind, de Googledochter die op het thema werkt, is er aanwezig. Met China of de Verenigde Staten valt al helemaal niet te vergelijken.

Maar het Vlaamse ondernemersleven is de minister wel erkentelijk voor het geld, dat deel is van de recent aangekondigde innovatiepot van 280 miljoen euro. ‘Vlaanderen slaat met 30 miljoen euro per jaar geen slecht figuur, als je de verhouding van de omvang van de Vlaamse en Franse economie bekijkt’, merkt Vincent Thoen, innovatiespecialist bij Voka, op.

We zijn de minister erkentelijk dat hij hier op focust, maar er is meer nodig. Jonathan Berte Ceo Robovision

Het is ook niet de bedoeling dat Vlaanderen het warm water heruitvindt, klinkt het. De Vlaamse industrie kan perfect zijn wagentje aanhaken bij de Franse en Europese initiatieven, zo is de teneur. ‘We moeten nadenken in welke sectoren we de technologische expertise hebben om het verschil te maken’, stelt Jo De Boeck, chef technologie bij het chiponderzoekcentrum Imec.

Veelgenoemde kanshebbers voor de steun zijn datzelfde Imec, de biotechsector, maar ook de cluster rond cybersecurity. Muyters verwijst voor de aanpak naar het topsportbeleid, waar ook met succes scherpe keuzes zijn gemaakt. ‘Door onze Vlaamse sterktes, zoals Imec of de biotech, te verdiepen, kunnen we excelleren’, zo verklaarde hij aan De Standaard.

Datasets

De plannen van Muyters krijgen ook kritiek te verwerken. ‘We zijn de minister erkentelijk dat hij hier op focust, maar er is meer nodig’, aldus Jonathan Berte, CEO van Robovision, dat zelflerende algoritmen probeert te rijmen met robotica. Het bedrijf tekende mee voor de robot die actief is bij de vestiging van Audi in Vorst.

‘Het typische prijskaartje van een ICON-traject, dat wetenschappers en bedrijven uit de industrie bij elkaar brengt, is vijf miljoen euro’, aldus Berte. ‘Dat zou ruimte laten voor zes projecten per jaar.’ Verder wijst hij op de uitdagingen om gekwalificeerd personeel aan te trekken. De hoge loonkost en het gebrek aan een internationaal competitief bonussysteem spelen hem parten.

Ook in het onderwijs is er werk voor de boeg. De bouwsteen van artificiële intelligentie zijn voldoende grote datasets. Er is nood aan profielen die aan de slag kunnen met die ‘big data’. In februari vorig jaar waarschuwde de technologiefederatie Agoria nog dat in ons land een tekort dreigt aan data-analisten. Tegen 2020 zullen er 7.000 mensen mensen nodig zijn die knowhow hebben over data. Er dreigt een tekort van 4.000 van zulke profielen.