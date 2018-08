Vlaming Inti De Ceukelaire is ‘wereldkampioen hacken'

Vlaanderens bekendste hacker Inti De Ceukelaire heeft zich in Las Vegas tot The Most Valuable Hacker gekroond in wat te boek staat als het wereldkampioenschap voor hackers.

Inti De Ceukelaire is een ethische hacker uit Aalst met een palmares. Hij slaagde er al in de Twitteraccount van de Amerikaanse president Donald Trump te hacken en publiceerde een zelfgemaakt carnavalclipje op de website van het Vaticaan. Maandag kaapte hij ook de prijs voor waardevolste hacker ter wereld weg in Las Vegas. Hij nam er deel aan een wedstrijd van HackerOne, een onlinebeveiligingsbedrijf gespecialiseerd in het opsporen van veiligheidslekken.

Samen met de honderd best gerangschikte hackers ter wereld kreeg De Ceukelaire vijf dagen opdrachten om wereldwijd in te breken in de websites en de informaticasystemen van bedrijven en overheidsinstellingen. ‘Elke nacht kregen we een opdracht. Uber is gepasseerd, maar ook het US Department of Defense’, zegt De Ceukelaire aan de nieuwssite hln.be. ‘Die mannen waren hier allemaal in uniform. Wat ik bij het Pentagon heb gevonden, mag ik niet zeggen. Maar ze mogen me er een medaille voor geven’, zegt De Ceukelaire. ‘Er was grote concurrentie van een Zweeds team, maar op het einde heb ik het gehaald.’

De competitie van HackerOne vindt jaarlijks plaats en geldt als de meest prestigieuze wedstrijd waaraan een hacker kan deelnemen. Op het officieuze wereldkampioenschap gaan de ethische hackers op vraag van bedrijven op zoek naar zwakke plakken in hun data-infrastructuur. Meerdere ondernemingen loven beloningen uit voor hackers die erin slagen om zwakke schakels bloot te leggen.

In ons land raakte onlangs bekend dat de Nationale Bank vanaf volgend jaar een beroep gaat doen op ethische hackers om de weerbaarheid van de IT-systemen van onze financiële instellingen uit te testen.

Ook verschillende Belgische beursgenoteerde bedrijven loven sinds kort beloningen uit aan hackers die op fouten botsen in hun digitale beveiligingsmuur. Onder meer Bpost, Colruyt, Kinepolis en Telenet hebben programma’s lopen waarin ethische hackers hun infrastructuur aan een veiligheidscheck onderwerpen. Beloningen variëren van enkele honderden euro’s tot 5.000 euro voor het opsporen van fouten of zwakheden in de digitale infrastructuur.