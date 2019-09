Vlaming bekoort Amerikaans Fitbit met hartscreeningapp

Lars Grieten, ceo van het Limburgse Qompium dat furore maakt met zijn hartscreeningapp Fibricheck, strikte met zijn nuchtere ‘can do’-mentaliteit Fitbit, de Amerikaanse pionier in fitnesstrackers en slimme horloges.

Hoe kom je als kleine Limburgse start-up in contact met een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf? ‘Door het gewoon een bericht te sturen op LinkedIn’, antwoordt Lars Grieten, topman van Qompium. Het bedrijf heeft een deal met Fitbit, de Amerikaanse pionier in fitnesstrackers en slimme horloges. Fitbit-dragers in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen zich voortaan met de Fibricheck-app controleren op hartritmestoornissen.

Grieten, een biowetenschapper, richtte in 2014 Qompium op samen met drie anderen. Ze waren toen al gevoelig voor de kansen die m-health zou bieden. M-health is het idee dat mobiele toestellen, zoals smartphones, en bijbehorende applicaties het gelaat van de gezondheidszorg kunnen veranderen.

Qompium ontwikkelde met Fibricheck een laagdrempelige app die voorkamerfibrillatie kan detecteren. Voorkamerfibrillatie kan leiden tot een beroerte. Dat is in Europa helaas een groeimarkt. In 2035 zullen 820.000 Europeanen een beroerte krijgen, tegenover 613.000 in 2015, becijferden onderzoekers.

Geloofwaardig

Gebruikers van de Fibricheck-app moeten hun vinger een minuut lang voor de camera van een smartphone houden, waarna ze de resultaten meteen te zien krijgen in de app. Zowel in Europa als in de VS kreeg Fibricheck snel groen licht van de autoriteiten. Dokters konden de app ‘voorschrijven’, door een toegangscode voor de app met de patiënt te delen.

De goedkeuring door de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA in oktober vorig jaar plaatste Fibricheck echt op de internationale radar. En het gaf de Limburgse start-up de nodige geloofwaardigheid in de ogen van Fitbit. ‘Dat was het bewijs dat we ook doen wat we beloven.’

Fibricheck herwerkte de app voor de pols. De deal met Fitbit geeft het bedrijf uitzicht op de ‘pols van miljoenen Europeanen’. De app is wel betalend. Gebruikers moeten er 3,99 euro per maand voor neertellen. Een voorschrift van de dokter is niet langer nodig, al kan je de data nog wel delen met je arts.

Sinds de opstart in 2014 gebruikten al 130.000 mensen in 43 landen de app van Fibricheck. Door de deal met Fitbit, dat in 2018 1,5 miljard dollar omzet boekte, wachten de heel grote volumes. Voor Grieten is het schipperen tussen opschalen en aandacht houden voor onderzoek. De switch van de smartphone en de smartwatch vergde heel wat werk. ‘Je moet superefficiënt zijn met de ruimte die je hebt.’

Tegelijk moet Grieten zakelijk de juiste keuzes maken. Het is maar de vraag of hij met Fitbit op het juiste paard wedt. Het bedrijf is geen marktleider in slimme horloges en overweegt zelfs een verkoop. Het heeft erg te lijden onder de concurrentie met Apple. Dat zet fors in op gezondheid en kan zelfs in 30 seconden hartritmestoornissen detecteren.