Volvo Cars mixt fysieke en virtuele werkelijkheid

Experten van Volvo Cars ontwikkelden een simulator die een combinatie is van (bio)sensoren, mixed reality en gamingtechnologie. Het systeem moet de reacties van bestuurders in tal van omstandigheden nauwkeurig in kaart brengen.

Een wagen rijdt door wat een bosrijke omgeving lijkt te zijn. Plots verschijnt een alarmsignaal: 'Eland steekt over'. Het voertuig komt bruusk tot stilstand, we zien vanuit het gezichtspunt van de bestuurder een majestatische eland onverstoorbaar de weg oversteken.

De eland is virtueel, de wagen is echt, net als de bestuurder en de weg. Experten hebben het over mixed reality, een combinatie van de fysieke werkelijkheid en virtuele objecten waarbij nauwelijks of niet te zien valt wat echt is en wat virtueel.

De Volvo Open Innovation Arena gebruikt de technologie onder meer om menselijk gedrag te analyseren. De lessen die worden geleerd, zijn van belang voor het design van nieuwe wagens. De researchers zijn al een tijd aan de slag met mixed reality, maar traden woensdag naar buiten om te tonen hoe ze erin geslaagd zijn verschillende technieken te integreren in een simulatiesyteem.

Gaming

Aan de basis ligt gamingtechnologie. Er wordt samengewerkt met Unity Technologies, dat de nieuwe realtimesoftware levert voor 3D-simulaties. De experts van Volvo maken er virtuele objecten mee - elanden bijvoorbeeld - maar ook hele omgevingen en waarheidsgetrouwe wagenmodellen. Handig om in coronatijden internationaal samen te werken rond een levensecht virtueel model, bijvoorbeeld. 'Er valt heel veel te leren van de gamingwereld', zegt senior designingenieur Alexander Eriksson. Hij denkt dan niet alleen aan expertise bij het weergeven van verbluffende beelden, maar ook in artificiële intelligentie en virtuele realiteit (VR).

Virtuele realiteit

Schermvullende weergave Een testrit door Volvo-experten. ©Volvo

De Volvo-experten gebruiken een VR-headset van het Finse Varjo, een jong bedrijf dat zich toelegt op zeer gesofisticeerde VR voor professionele toepassingen. Met de headset kan een testbestuurder niet alleen virtuele objecten zien, maar ook de fysieke werkelijkheid. Belangrijk is dat die werkelijkheid glashelder wordt getoond, zodat bijvoorbeeld de fysieke boordinstrumenten kunnen worden afgelezen, en in realtime zodat de tester veilig kan rijden in de fysieke werkelijkheid met de headset op. De headset detecteert nauwkeurig waar de drager naar kijkt.

Volvo Cars Tech Fund is een investeerder in Varjo.

Bodysuit

De volgende laag van het simulatiebouwwerk is een 'haptische bodysuit'. Er wordt een Tesla-suit gebruikt die toelaat om dingen en krachten gewaar te worden die worden gegenereerd in een virtuele wereld. Dat laat toe te voelen wat gebeurt bij bruusk remmen of bij een crash.

Biosensoren geven het effect van stress weer op het lichaam en het reactievermogen, waarbij ook de gegevens van de headset over de ogen van de gebruiker van pas komen. De testpersoon blijft veilig, maar de simulaties zijn bijzonder realistisch.

Autonoom rijden