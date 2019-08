Voormalig Netlog-bastion baart nieuwe chatapp

Massive Media, het Gentse technologiebedrijf dat midden vorig decennium furore maakte met het sociale netwerk Netlog, lanceerde in januari in alle stilte de chatapp Ablo.

‘Het is veel te koud nu. Het is winter in Peru op dit moment.’ We chatten met Lauro uit Peru, zeven tijdzones verder. We kennen Lauro niet. De chatapp Ablo bracht ons met Lauro in contact. Net daarvoor babbelden we met Rika uit Indonesië en Serdar uit Turkije.

De conversaties zijn geen hoogstaand proza. Maar er is geen taalbarrière. Wat wij in Nederlands neertypen, vertaalt de app instant naar de taal van onze gesprekspartner. En omgekeerd.

Grootste datingsite

Ablo is een creatie van Massive Media uit Gent. Massive Media is het bedrijf achter het sociaal medium Netlog en de datingsite Twoo. Netlog was midden jaren 2000 het populairste sociale netwerk onder Europese jongeren. Twoo was in 2011 ’s werelds grootste datingsite.

Beide kwamen uit de koker van het Gentse ondernemersduo Lorenz Bogaert en Toon Coppens. Eind 2012 verkochten ze Massive Media aan de Franse datingsite Meetic, zelf eigendom van de mediaholding IAC. In 2016 verlieten ze het bedrijf.

Daarna werd het stil rond Massive Media. De stekker ging uit Netlog. Twoo bleef draaien, weliswaar zonder veel ruchtbaarheid. Dating is nochtans hot, bleek deze week uit cijfers van het beursgenoteerde IAC-filiaal Match Group.

Tinder

Match Group bezit de populaire datingapp Tinder, maar via Meetic ook Twoo. Toch groeit Twoo niet mee met de hype. Maandelijks zijn 10 miljoen gebruikers actief op Twoo. ‘Dat cijfer is stabiel’, stelt Lien Louwagie, communitymanager bij Massive Media.

Met Ablo probeert het bedrijf iets nieuws. Met de app kunt u virtueel reizen naar allerlei landen en daar zonder taalbarrière chatten met locals. ‘We willen de blik van mensen op de wereld verruimen’, legt Bregt Colpaert, productmanager bij Massive Media uit.

Ontdekken staat centraal. ‘Chatten met een Koerd uit Turkije leert je misschien meer dan wanneer het in het nieuws over de Koerden gaat.’ Met dating heeft het weinig te maken. ‘We brengen mensen samen, dus het kan. Maar zelfs als het klikt, zit je nog altijd op duizenden kilometers van elkaar.’

Instant-vertaling

Het bedrijf werkt hard aan de instantvertaling, met vertaalfuncties zoals bijvoorbeeld Google Translate. ‘We bekijken voor elke taal met welke vertaalmachine we het best samenwerken.’ Het helpt een deel te zijn van IAC, dat al partners in die wereld heeft.

De app is sinds begin januari al meer dan 1 miljoen keer geïnstalleerd. Het is een uitdaging om de app overal ter wereld populair te maken.

‘Je wil niet continu praten met iemand uit je eigen land’, meent Colpaert. Parallel plant het team een aantal nieuwe functies voor Twoo, om de groeimotor weer aan de praat te krijgen.

Colpaert vindt dat Massive Media de nodige autonomie behoudt in Match Group. ‘We hebben de hele Ablo-applicatie volledig intern ontwikkeld.’ In Gent werken nu zo’n 40 mensen en er staan nog vacatures open.