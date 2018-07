Vroege Facebookbeliever stapt in Gents groeibedrijf

Het Gentse Cloudalize, dat grafische werkomgevingen ontsluit op smartphones en tablets, haalt vier miljoen euro op bij het investeringsfonds van de Hongkongse telecommagnaat Li Ka-Shing.

Het Hongkongse investeringsfonds ‘Horizons Ventures’, opgericht door telecommiljardair Li Ka-Shing, heeft een indrukwekkend rijtje participaties achter zijn naam. Ka-Shing dook al in 2007 op in het kapitaal van het toen amper drie jaar oude sociaal netwerk Facebook. Later pompte Ka-Shing ook geld in de Israëlische navigatieapp Waze en de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify.

Li Ka-Shing stapt nu in de eerste significante kapitaalronde (‘series A’), van in totaal vijf miljoen euro, van het Gentse groeibedrijf Cloudalize. Dat bedrijf focust zich op beroepen die grafische rekenkracht nodig hebben, zoals architecten en ontwerpers. Het levert de rekenkracht, en het bijhorende platform, aan via de cloud. Die ‘virtuele snelweg’ maakt zware desktopcomputers overbodig. De gebruikers kunnen voortaan via mobiele toestellen aan hun werkomgeving.

‘We willen dat ons publiek met een klik tot bij de grafische rekenkracht geraak’, legt CEO Benny Willen uit. Vooral in de bouw- en vastgoedwereld slaat die oplossing aan. Door de technologie van Cloudalize kunnen verkopers van vastgoedbureaus hun klanten door een virtuele maquette van het nog te bouwen gebouw loodsen. De verkoop van vastgoed digitaliseert snel en de beste klantenervaring wint, stelt Willen.

Cloudalize paste die techniek samen met partners al toe in een project in de Franse zakenwijk La Défense. Met het geld gaat Cloudalize nu een tiental technologische profielen aanwerven op de hoofdzetel in Gent. Maar het breidt ook zijn verkoopnetwerk uit. Het focust op New York, waar het een kantoor opent in de gebouwen van Belcham, de Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel. ‘New York is het centrum van de Amerikaanse vastgoedmarkt.’ Ook Azië staat op de planning.