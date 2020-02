Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd bij start-ups

Heidi Rakels was een van de weinige vrouwen aan het hoofd van een start-up. Eind vorig jaar stapte de ICT Woman of the Year op bij Guardsquare.

Slechts iets meer dan een kwart van de teamleden bij start-ups is een vrouw. Dat blijkt uit de jaarlijkse doorlichting van Start it @KBC, de incubator van de grootbank.

Vrouwen zetten nog veel te weinig de stap naar een eigen bedrijf. Ze richten amper eigen bedrijven op en stappen zelden als een van de eerste teamleden in een startend bedrijf. Dat is een belangrijke vaststelling van Start it @KBC.

Die incubator van de grootbank, met onder meer Accenture en Telenet als partners, begeleidde sinds 2013 al 833 groeibedrijven. Die zijn lang niet allemaal nog actief. 550 van de 833 groeibedrijven zijn wel nog in leven, waardoor de succesratio van het start-upplatform op twee derde landt.

Genderdiversiteit

Maar op genderdiversiteit scoort Start it @KBC veel minder goed. Maar een kwart van de nog actieve groeibedrijven is opgestart door een vrouw, stelt Start it @KBC vast. Dat is wel een iets betere ratio dan vorig jaar (23%).

28 procent Vrouwen Slechts 28 procent van de teamleden bij start-ups is vrouw.

In de start-upteams zijn vrouwen ook zwaar ondervertegenwoordigd. Amper 28 procent van de teamleden bij start-ups zijn een vrouw, zo berekende Start it @KBC. 'De start-upwereld blijft een mannenwereld.'

De mannelijke dominantie in de start-upwereld is een oud zeer. De Tijd becijferde eind 2018 al dat in 86 procent van de in dat jaar doorgevoerde kapitaalrondes een man aan de knoppen zat. Bij 100 van de 116 kapitaalrondes in dat jaar bestond het team 'founders' alleen uit mannen.

Aanwervingen

Start it @KBC nam al maatregelen om het aantal vrouwelijke stichters op te drijven. Het stelt onder meer de jury die moet beslissen over welke start-ups mogen deelnemen aan het programma voortaan genderneutraal samen.

Start-ups moeten ook meer vrouwelijke teamleden aannemen, onderstreept Start it @KBC. 'Ze moeten meegaan met hun tijd en meer vrouwen aannemen.' Hoe dat gestimuleerd kan worden, is niet meteen duidelijk.