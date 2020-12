Vuist tegen Microsoft mag 28 miljard dollar kosten

Ooit was Slack Technologies bekend als het Kleine Vlekje, 'the Tiny Speck'. Nu wordt het bedrijf achter de zakelijke chatapp verkocht voor 27,7 miljard dollar aan het softwarebedrijf Salesforce, dat zo een vuist kan maken tegen de gigant Microsoft.

De aandeelhouders van Slack krijgen per aandeel 26,79 dollar in cash en 0,0776 aandelen Salesforce. Dat is een waardestijging van zo'n 55 procent vergeleken met de koers voor het nieuws over de gesprekken tussen beide bedrijven bekend werd.

In augustus zei Salesforce-topman Marc Benioff nog dat zijn bedrijf nieuwe overnames zou mijden omdat techaandelen zo duur waren. Maar blijkbaar maakte hij een uitzondering voor Slack. Dat aandeel was overigens duidelijk achtergebleven op de koersstijgingen van andere bedrijven met telewerkoplossingen zoals Zoom.

Net zoals Salesforce levert Slack software vanuit de cloud op basis van abonnementen. Salesforce focust op het ondersteunen van de klantenrelaties, van verkoop en marketing tot dienstverlening. Van elke klant wordt een totaalbeeld gegeven. Slack is gespecialiseerd in het laten samenwerken van teams.

Slack begon als een intern communicatiekanaal voor het bedrijf Tiny Speck van de Canadees Daniel Stewart Butterfield, dat de game 'Glitch' ontwikkelde. Uiteindelijk bleek de game geen succes, maar Slack wel. Daar ligt een eerste reden voor de waardering van Slack: het is een product dat nuttig is voor teamwerk.

Samenwerken

Als teams aan een project werken, ontaardt dat nogal eens in lange reeksen e-mails, die snel onoverzichtelijk worden. Nieuwe teamleden zien vaak ook de historiek niet. Slack lost dat op door het gebruik van 'kanalen', aangeduid met een hashtag. Zo krijgen de conversaties meer focus.

Boven op dat eenvoudige principe zijn er andere functionaliteiten, zoals notificaties als iemand u een bericht stuurt, of de integratie van andere diensten, waaronder software van Salesforce. Ook audio- en videogesprekken zijn mogelijk. Slack is een acroniem voor Searchable Log of All Communication and Knowledge en inderdaad, ook de zoekmotor is een belangrijke functionaliteit.

Ook van belang voor het succes van Slack is het feit dat het als clouddienst op alle platforms werkt, waaronder Android, iOS en Windows.

Extra gel

Strategisch gezien is Slack complementair aan Salesforce, zegt Siddy Jobe, portfoliomanager Exponential Technologies bij Econopolis. 'Het legt een extra communicatielaag op de diensten van Salesforce.'

Salesforce telde eerder 15,7 miljard dollar neer voor Tableau, dat van belang is voor het visualiseren van data. Slack kan er nu toe bijdragen dat een teamlid merkt dat een collega Tableau gebruikt, en daarop ook vraagt van die dienst gebruik te kunnen maken. Zo kan Slack de verkoop aanzwengelen.

Salesforce en Slack kunnen met de integratie ook makkelijker een vuist maken tegenover Microsoft. Dat had in reactie op Slack de dienst Teams gelanceerd. Teams kan gratis gebruikt worden bij de Office-tools van Microsoft en tijdens de pandemie is het aantal dagelijkse gebruikers gestegen van 20 miljoen naar 115 miljoen. Het is een belangrijke reden waarom Slack werd afgeremd op de beurs. Het heeft maar 140.000 betalende klanten. Een niet onbelangrijke kanttekening: Slack werd in zijn beginfase gebruikt door softwareontwikkelaars, een waardevolle klantenniche.

Waardering

Nogal wat beleggers vinden dat het overnamebedrag te hoog ligt. Ze stuurden het aandeel van Salesforce meteen na de openingsbel van de Amerikaanse beurzen 10 procent lager.

Nogal wat beleggers vinden dat het overnamebedrag te hoog ligt. Ze stuurden het aandeel van Salesforce donderdag meteen na de openingsbel van de Amerikaanse beurzen 10 procent lager. 'De waardering van Slack komt neer op 25 tot 27 keer de omzet voor de komende twaalf maanden', becijfert Jobe. Hij noemt dat 'niet goedkoop', maar rekent er wel op dat Salesforce de waarde van Slack de komende vijf tot zes jaar kan verdubbelen. Bovendien betaalde Salesforce voor een deel in eigen aandelen, wat Jobe gezond noemt.

Ook al is Slack verlieslatend, het ziet zijn omzet wel jaar op jaar groeien met zo'n 40 procent. 'De brutomarge is best hoog en de vrije kasstroom is nu positief', stelt Jobe vast. De 100 miljoen dollar die Slack uitgeeft aan verkoop en marketing valt straks ook weg, want de verkoopploeg van Salesforce is tien keer zo groot. De hoofdkwartieren van beide bedrijven liggen vlak bij elkaar in San Francisco.

Transformatie

De pandemie heeft een turbo gezet op de digitalisering. Telewerken is wijdverbreid en na de pandemie vindt waarschijnlijk een gemengd model van werken op kantoor en thuis ingang. De taart groeit dus snel, waardoor zowel Microsoft als Salesforce kan profiteren van de digitale transformatie.