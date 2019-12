Waals softwarebedrijf Odoo haalt 90 miljoen dollar op

Kwantumsprong

Het is een kwantumsprong voor Odoo, dat van origine focuste op ERP-software (enterprise resource planning). Dat is software waarmee bedrijven hun logistieke keten plannen en optimaliseren. Sinds 2015 gaat Odoo verder dan dat, met ook tools voor marketing, hr, e-commerce en dergelijke.

Louvain-La-Neuve

Het Waalse bedrijf groeide de afgelopen jaren al als kool. Het claimt dat het de voorbije tien jaar de omzet telkens met vijftig procent zag groeien. In 2018 bedroeg de omzet 24 miljoen euro. Wereldwijd werken er al 750 mensen voor Odoo, in kantoren in België (Grand-Rosière), de VS (San Francisco en New York), India (Gujarat), Hongkong en Dubai.