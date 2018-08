Wall Streetveteraan moet Uber klaarstomen voor beursgang

Nelson Chai, die eerder aan de slag was bij onder meer Merrill Lynch, wordt financiële baas bij de mobiliteitsgigant.

CEO Dara Khosrowshahi, die vorig jaar pas de fakkel overnam van stichter Travis Kalanick, kiest met Nelson J. Chai voor een echte Wall Streetveteraan . Chai was tot nog toe CEO bij de verzekeringsgroep The Warranty Group.

Daarvoor bekleedde hij tal van functies bij invloedrijke financiële bedrijven. Zo was hij twee jaar CFO bij de vermogensbeheerder Merrill Lynch en ook twee jaar CFO bij beursuitbater NYSE Euronext .

Beursgang

De CFO-stoel bij Uber stond leeg sinds het vertrek van Brent Callinicos in maart 2015 . In de tussentijd ging het bedrijf door een spiraal van almaar hogere waarderingen, maar ook steeds driestere schandalen. Die leidden tot het vertrek van Kalanick vorig jaar.

Chai zal Uber moeten klaarstomen voor een beursgang, waarschijnlijk eind 2019. Uber rapporteert als privaat bedrijf weliswaar al gedetailleerde publieke financiële cijfers . In het tweede kwartaal leed het 891 miljoen dollar verlies op een omzet van 2,7 miljard dollar.

Investeren

De zware verliezen zijn te danken aan het feit dat Uber gretig blijft investeren in groeipolen, zoals maaltijdleveringen. Wereldwijd is Uber ook nog verwikkeld in enkele cashverslindende worstelingen met gelijkaardige taxiapps.