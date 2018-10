Water uit Diest spuit gaten in Airbussen

Met water onder hoge druk snijdt de Diestse kmo L&D Jet Techniek door de dikste materialen voor vliegtuigen. Nu wil bedrijfsleidster Inge Lefevre ook de medische wereld aan stukken spuiten.

Op glinsterende hoge hakken loopt Inge Lefevre tussen vijf enorme waterstraalsnijmachines in de rauwe fabriekshal. Een keiharde straal water schiet zich traag, aan 30 millimeter per minuut, een weg door een dikke composietplaat. Het water gutst uit de machines en maakt modderplassen op de vloer, maar de bedrijfsleidster voelt zich duidelijk in haar sas. ‘Als de machines in panne vallen, duw ik ze zelf weer in gang’, zegt Lefevre vastberaden. ‘Ik ken die machines van binnen en van buiten.’

Als de machines in panne vallen, draai ik ze zelf weer in gang. Inge Lefevre CEO L&D Jet Techniek





Het familiebedrijf L&D Jet Techniek is gespecialiseerd in waterstraalsnijtechnieken. ‘We werken zoals de Grand Canyon, die na miljoenen jaren van erosie door het water werd uitgeslepen’, vertelt Lefevre. In Diest persen de machines water onder torenhoge druk door een kleine spuitopening. Door hard zand net voor het snijden toe te voegen, wordt door erosie een snee van 1 millimeter uitgesleten. Daarmee kunnen de machines bijna elk materiaal, van inox over glas tot staal, op een minutieuze manier snijden.

Lefevre maakt gebruik van de natuurkrachten. Een hydraulische pomp kan de druk van het kraantjeswater tot 6.000 bar verhogen, liefst 30 keer sterker dan een hogedrukreiniger. ‘Als je je vinger onder de straal houdt, ben je hem kwijt’, waarschuwt de CEO. Elke maand importeert het bedrijf 24 ton hard, fijn gezeefd rood zand uit Australische mijnen. Na het snijwerk wordt het zand gerecycleerd door Italiaanse marmerboeren.

30 sterker Een hydraulische pomp kan de druk van het kraantjeswater tot 6.000 bar verhogen, liefst 30 keer sterker dan een hogedrukreiniger.

Het waren de ouders van Inge Lefevre die L&D Jet Techniek in 1994 oprichtten. Roland Lefevre kwam toen dankzij zijn job bij de busbouwer Van Hool in contact met de nieuwe waterstraalsnijtechnologie. Omdat de bank sceptisch was over de plannen van de vijftiger, moest zijn dochter, die nog studeerde voor burgerlijke ingenieur, beloven dat ze het bedrijf ooit zou overnemen.

Dat gebeurde pas in 2004, nadat Inge Lefevre een tijd had meegedraaid tussen de machines op de vloer. L&D sneed toen hoofdzakelijk dikke platen voor machinebouwers. ‘Maar begin jaren 2000 verdwenen veel machinebouwers uit België. Caterpillar zit nu in Frankrijk, die komen niet meer naar Diest.

Luchtvaart

De jonge Lefevre koos daarom kort na haar aantreden een nieuw doelwit: de luchtvaartindustrie, die om kosten te besparen almaar meer vederlichte maar oersterke materialen zoals composiet of titanium gebruikt. Titaan mag niet onder warmte gesneden worden omdat dan microscheurtjes ontstaan’, legt Lefevre uit. ‘Een laserstraal is niet sterk genoeg. En bij frezen van composietmaterialen ontstaat veel stof, wat gevaarlijk is voor elektriciteitskasten.’

Snijden met water heeft als voordeel dat slechts 1 millimeter op de snede verloren gaat. Bovendien raakt water door grote diktes en verliest het nooit aan scherpte. ‘Als er genoeg zand is, kan ik kilometers blijven snijden’, zegt Lefevre vastberaden.

Waterstralen schieten kleine gaatjes in het achterste deel van de Airbus A330 en 340.





De vliegtuigbouw is intussen goed voor 30 procent van de omzet van L&D. Belgische toeleveranciers als Sabca of Sonaca brengen hun onderdelen naar Diest voor een snijbeurt. Daar schieten de waterstralen kleine gaatjes in het achterste deel van de Airbus A330 en 340. Ook de gaten voor de scharnieren van de achterdeur van de A330 ontstaan in Diest.

Intussen probeert L&D ook in andere sectoren voet aan de grond te krijgen. Zo snijdt het bedrijf al bestralingstafels voor kankerbehandelingen en prothesen. Daarmee komt het in het vaarwater van de opkomende 3D-printtechnologie. ‘Maar 3D-printers staan vandaag nog niet zo ver als iedereen tien jaar geleden hoopte’, stelt Lefevre.

L&D Jet Techniek - Opgericht in 1994 door Roland Lefevre en Lieve Desmet (‘L&D’). In 2004 overgenomen door hun dochter Inge Lefevre. - Hoofdzetel in Diest - Specialist in waterstraalsnijtechnieken - Omzet (2017): 2 miljoen euro - Bedrijfswinst: 36.000 euro - Nettoverlies: 14.000 euro - Aantal werknemers: 20 - Klanten in machinebouw (60%), luchtvaart (30%), petrochemie, design en medische toepassingen

In 2015 investeerde Lefevre al 1,5 miljoen euro in een volgende stap: een in de Benelux unieke machine die in één beweging zowel kan boren, frezen als snijden met water. ‘Bij water is het alles of niets: het gaat overal door. Frezen is nodig als je niet helemaal door een materiaal mag.’

Toch stond de gloednieuwe machine een hele tijd werkloos in Diest. L&D Jet Techniek maakte twee jaar verlies. ‘In 2016 dacht ik dat ons bedrijf kapotging’, zegt Lefevre. ‘Maar sinds begin dit jaar hebben we plots veel te veel werk. Mijn probleem is dat ik zelf niks maak en dus volledig afhankelijk ben van andere bedrijven. Soms is het personeel een tijd economische werkloos, terwijl ik het op andere momenten moet vragen in het weekend te werken. Gelukkig zijn we een klein bedrijf waar niemand moeilijk doet.’

Schermvullende weergave ©Tim Dirven