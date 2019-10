Wearables die levens redden

Ook in de bedrijfswereld zijn wearables aan een opmars bezig. Het Antwerpse Rombit lanceert een slimme armband die het leven van dokwerkers en bouwvakkers kan redden.

De Apple Watch is veruit de bekendste wearable, of stukje elektronica dat je op het lichaam draagt. Zeker sinds de techreus Apple begin dit jaar, na een wetenschappelijke studie met de universiteit van Stanford, aankondigde dat de smartwatch tot 84 procent nauwkeurig hartritmestoornissen kan detecteren.

Andere wearables spreken nog meer tot de verbeelding. Zo testen astronauten van het internationale ruimtestation ISS de Astroskin van het Canadese Hexoskin, een combinatie van shirt en zweetband die de hartslag, de bloeddruk, de ademhaling en de zuurstofsaturatie monitort. Het project wil de negatieve effecten van gewichtloosheid op het lichaam verminderen. Uit recent onderzoek blijkt dat de slagaders van astronauten na een verblijf van zes maanden in de ruimte 20 tot 30 jaar verouderd lijken. Ook insulineresistentie is een nadelige bijwerking.

Bouwvakkers

Minder ver-van-mijn-bedshow zijn de wearables die opgang maken in de bedrijfswereld, in het bijzonder in de bouwsector en op industriële sites. Zo werkten de Amerikaanse bedrijven Traveler (verzekeraar), Gilbane (bouwbedrijf) en Triax Technologies (internet-of-thingsspecialist) zich in de kijker met de monitoring van 130 arbeiders op een New Yorkse bouwsite van 5.600 vierkante meter en zes verdiepingen.

Als een bouwvakker valt, stuurt een klein toestel aan zijn riem via internet een noodsignaal naar zijn leidinggevende. De arbeiders kunnen met de ‘Spot-r’ zelf ook gevaren of incidenten melden. Ook de machines worden via tags online in de gaten gehouden. Op die manier wil de verzekeraar Traveler bouwbedrijven helpen de veiligheidsrisico’s op hun sites te beperken.

Bedrijven hebben bij het connecteren en digitaliseren alleen oog voor hun infrastructuur en activa. Ze vergeten hun medewerkers. Jorik Rombouts Oprichter en CEO van Rombit

Dichter bij huis heeft het Antwerpse Rombit (60 werknemers, 6 miljoen euro omzet) soortgelijke technologie ontwikkeld. ‘De mens wordt vaak over het hoofd gezien bij het internet of things’, zegt de 31-jarige oprichter Jorik Rombouts. ‘Bedrijven hebben bij het connecteren en digitaliseren alleen oog voor hun infrastructuur en activa. Ze vergeten hun werknemers.’

Antwerpse haven

Uit die analyse groeide het idee, en ondertussen een product, van een wearable die arbeiders waarschuwt voor gevaar. In de Antwerpse haven, Rombits achtertuin, vallen jaarlijks gewonden en zelfs doden door aanrijdingen en andere gevaarlijke situaties.

Rombits armband, Romware genaamd, trilt en licht op als een heftruck of een ander voertuig (uitgerust met een zender) te dicht in de buurt komt. Het toestel stuurt ook een noodsignaal uit als de arbeider valt, bijvoorbeeld nadat hij bedwelmd is geraakt door CO2. De sensoren in de wearable meten beweging en versnelling.

Romware komt in maart op de markt. Maar nu al is er interesse vanuit de hele wereld, zegt Rombouts. Het bouwbedrijf Besix testte de technologie bij de bouw van de net opgeleverde brug (8 kilometer lang) boven de Roskilde Fjord in Denemarken. Andere testers zijn Katoen Natie in Singapore, Vopak in Rotterdam en het Havenbedrijf in Antwerpen.

Met de wearable kunnen ze ook de toegang tot hun terreinen controleren en hun voertuigenpark monitoren: een heftruck start pas als de drager daartoe opgeleid is. En de waarschuwingen en data van ongevallen en bijna-ongevallen geven bedrijven inzicht in welke gevaarlijke plekken ze moeten aanpakken.

Texas

Het zeven jaar oude Rombit werkte zich in korte tijd op tot een belangrijke technologiepartner van de Antwerpse haven. Voor het loodsbedrijf Brabo werden locaties van schepen en loodsen, aankomsttijden, routes en werkplanningen samengebracht op één digitaal platform. En met Romvision monitort de scale-up mensen en voertuigen op de terreinen.

Naast Antwerpen mikt Rombouts de komende jaren op twee extra hoofdkwartieren, in de petrochemische clusters rond Singapore en Texas. Om die groei waar te maken krijgt Rombit de steun van enkele nieuwe investeerders.