Wearables voor social distancing bundelen krachten

De technologiebedrijven Rombit en Maggy - beide uit Antwerpen - sprongen mee op de kar. Rombit ontwierp een armband voor arbeiders in havens en industriële omgevingen, Maggy richt zich met een draagbaar apparaatje op bedienden in kantoren .

De twee slaan de handen in elkaar. Hun initiatief - 'Samen tegen Covid' genaamd - richt zich op bedrijven die een oplossing zoeken voor arbeiders én kantoormedewerkers. Een gezamenlijk dashboard monitort de risicocontacten en bevordert de contacttracing als er een werknemer besmet is.

Volgens Rombit en Maggy houden werknemers dankzij hun technologie bewust afstand van hun collega's. 'In ons dashboard zien we dat het aantal incidenten met 60 procent is gedaald', luidt het bij Rombit. Het bedrijf telt tientallen bedrijven die zijn armband sinds vier weken gebruiken.