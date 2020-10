Wereld kijkt reikhalzend uit naar nieuwe iPhone

De Amerikaanse techreus Apple presenteert dinsdag de langverwachte iPhone 12. Ondanks de onzekerheid over haperende 5G-netwerken zijn de verwachtingen voor de nieuwe smart- phone hooggespannen.

Analisten vreesden dat de pandemie Apple nog een tijd parten zou spelen, zeker na een tegenvallend tweede kwartaal. Die vrees bleek ongegrond. In het derde kwartaal boekte Apple een recordomzet van 59,7 miljard dollar.

Ondanks de gesloten winkels wist de hondstrouwe consument de weg te vinden naar de producten van Apple. Handig is dat je online niet uren in de rij hoeft te staan. De hype stookt de koopgekte voor de spullen van het bedrijf uit Cupertino normaal nog extra op.

Toch was er onlangs enige ontevredenheid over het bedrijf. Apple introduceerde half september weliswaar een nieuwe iPad, twee Apple Watches en een fitnessdienst, maar de iPhone 12 bleef achterwege. Covid-19 zat de techreus toch nog een beetje in de weg.

Koerssprong

Een maand later is het dan toch zover. Daags voor de hoogmis, die dinsdagavond om 19 uur Belgische tijd begint, zijn de verwachtingen voor de nieuwste smartphone hooggespannen. Het aandeel van Apple maakte maandag een sprong van

5,2 procent, de hoogste stijging in een maand. Het beurshuis Wedbush opperde dat de iPhone 12 het belangrijkste product is sinds de iPhone 6 uit 2014.

Van die zesde generatie verkocht Apple in het fiscale jaar 2015 een recordaantal van 231 miljoen telefoons. Het grotere scherm was de voornaamste reden. Veel analisten gaan ervan uit dat de iPhone 12 het nog beter zal doen.

5G-netwerk

De meeste aandacht zal gaan naar 5G. ‘Dat is absoluut de grote nieuwigheid’, zegt Stijn Plessers, die als analist voor KBC Apple op de voet volgt. Toch moet Apple zijn meerdere erkennen in zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung. ‘Traditioneel is Apple altijd de volger. Samsung bracht een jaar geleden al de eerste 5G-telefoon op de markt.’

Het gebrekkige netwerk is de grootste uitdaging. De vraag is of het in elk land wel voldoende dekkend is om de iPhone te ondersteunen. Voor het Verenigd Koninkrijk zijn er grote twijfels. De 700 MHz-band zou volgens welingelichte bronnen van de Britse krant The Telegraph niet in staat zijn 5G te ondersteunen.

Eigenlijk lanceert Apple een state of the art-telefoon op een netwerk dat nog niet helemaal op punt staat. Stijn Plessers KBC-analist

Ook de rest van Europa is volgens Plessers nog niet zo ver. ‘Eigenlijk lanceert Apple een state of the art-telefoon op een netwerk dat niet helemaal op punt staat’, zegt de analist. ‘Zuid-Korea leidt, gevolgd door Japan en China.’

Wim Zwanenburg, strateeg bij de vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger, zegt dat een groot deel van het succes afhangt of applicaties werken op 5G. ‘Die netwerken werken nog niet overal perfect. Dat kost tijd.’ Voor Plessers is het de vraag van de kip of het ei. ‘Wat moet er eerst komen: het netwerk of de telefoon? Het is al vaker gebeurd dat Apple een apparaat lanceert en dat de technologie volgt. Zo is dat ook gegaan met de smartwatch van Apple, ook al bracht Samsung al eerder het slimme horloge Galaxy Gear op de markt.’

Nieuwste snufjes

Verder zal de aandacht gaan naar de nieuwste snufjes van de iPhone 12. Apple neemt mogelijk afscheid van de lcd-schermen en schakelt over op oled-schermen. Die zijn dunner en flexibeler. Het scherm zou een ingebouwde vingerafdrukscanner hebben. Die is toepasbaar op vier verschillende modellen, die Apple naar verluidt uitbrengt in de prijsklassen van 809 tot 1.259 dollar.

Het lijkt alsof er al veel informatie op straat ligt, maar voorlopig zijn het nog sterke geruchten. Dinsdagavond geeft Apple-topman Tim Cook de verlossende antwoorden.