Wereldwijd internet is volgende stip aan horizon voor Musk

Zaterdag lanceert SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van techondernemer Elon Musk, twee testsatellieten die tegen 2024 moeten leiden tot een wereldwijde internetdienst.

Anderhalve week na de spectaculaire lancering van de Falcon Heavy, de krachtigste raket ooit, zet SpaceX, het bedrijf van serieel ondernemer Elon Musk, alweer nieuwe stappen. Bij een lancering van een Falcon 9 op zaterdag stuurt het bedrijf twee testsatellieten mee die de weg moeten plaveien naar wereldwijd breedbandinternet.

SpaceX treedt niet in detail over de plannen, maar de Amerikaanse technologiesite CNET kon een en ander afleiden uit de correspondentie tussen het bedrijf en de telecomwaakhond FCC. De hoofdlading die vanop de Vandenberg-luchtvaartbasis vertrekt is de Paz-satelliet van de Spaanse overheid. Die schiet beelden van de aarde tot op de vierkante meter.

Maar aan boord van de Falcon 9, de raket die SpaceX op dit moment het meest bezigt, zijn nog twee andere passagiers: de Microsat-2a en de Microsat-2b. Ze zijn deel van het ‘Starlink’-project, dat SpaceX in november 2016 op gang trok. Met Starlink wil Musk via duizenden mini-satellieten wereldwijd internet verstrekken. Hij mikt daarbij vooral op gebieden die nog geen goede mobiele internetconnectie hebben.

Lange weg

De weg die Musk heeft af te leggen, is aanzienlijk. Op 15 november 2016 vroeg SpaceX voor het eerst bij de FCC toestemming om via satellieten breedbandinternet te gaan aanbieden. Anderhalf jaar gaan er met Microsat-2a en Microsat-2b twee satellieten met een levensduur van twintig maanden de lucht in.

Met de test wil SpaceX in de eerste plaats het design van de satellieten, die ongeveer 400 kilogram zullen wegen en zich op 1.100 kilometer hoogte zullen bevinden, testen. Zij zullen communiceren met zes vaste en drie mobiele grondstations in het Westen van de Verenigde Staten.

Maar om effectief breedbandinternet naar alle hoeken van de aarde te krijgen, is er meer nodig dan twee satellieten. SpaceX schat dat er 4.425 satellieten nodig zijn om hogesnelheidsinternet (een Gigabit per seconde) wereldwijd te kunnen uitrollen. Volgens wetenschappers is dat meer dan het drievoud van het aantal satellieten dat er nu in de lucht hangt.

Duizenden satellieten

Het kan om die reden nog jaren duren voor alle benodigde satellieten in de lucht hangen. SpaceX mikt erop dat het breedbandinternet ergens rond 2024 operationeel is. Al bestaat de kans dat het project vertraging oploopt. De lancering van de twee testsatellieten was eigenlijk gepland voor vorig jaar.

Het project is ook financieel van een immense orde. Volgens Musk kan het gehele project tien miljard dollar gaan kosten. In die optiek helpt het dat zoekgigant Google in 2015 een miljard dollar pompte inSpaceX. Maar het Starlink-project kan ook omzet genereren, zo maakt Musk zich sterk. ‘Dit zal goed zijn voor een significante omzetstroom, waarmee we een kolonie op Mars kunnen financieren.’

Internetrace

Toch heeft Musk de ruimte niet voor zich alleen voor zijn satellietenproject. In november van vorig jaar haalde het bedrijf OneWeb, opgericht door oud-Googler Greg Wyler, een miljard dollar op bij het bekende Japanse technologiebedrijf Softbank. Ook de Japanners spelen zo mee in de internetrace.

Het doel van OneWeb is om met een soortgelijke wolk van satellieten internet wereldwijd te ontsluiten. Wyler hoopt dit jaar de eerste tien satellieten in de lucht te hebben. Het einddoel is 648 satellieten die op een hoogte van 1.200 kilometer zullen opereren.