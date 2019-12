West-Vlaams techbedrijf Televic zoekt versterking voor groeispurt

De twee eigenaars van Televic tasten in alle discretie de markt af naar een partner voor de Izegemse technologiegroep, een wereldspeler in communicatie. Die moet de groei op langere termijn ondersteunen.

Televic zegt u waarschijnlijk niets. Nochtans is het bedrijf met hoofdzetel in Izegem een wereldspeler in hoogtechnologische communicatiesystemen voor de treinsector, de zorg, de conferentiemarkt en het onderwijs.

Als u in België, de Verenigde Staten of Scandinavië in een trein zit, of in de metro van Sjanghai, is de kans groot dat u informatie te lezen of te horen krijgt via de systemen van het West-Vlaamse bedrijf. Als u ooit vergadert in de Shanghai Tower, met zijn 632 meter de op één na hoogste toren ter wereld, weet dan dat daar conferentieapparatuur van Televic geïnstalleerd is.

De drijvende krachten achter Televic zijn de ondernemers Lieven Danneels (ook bestuurder bij de KU Leuven en bij het onderzoekscentrum Imec en voorzitter van Voka West-Vlaanderen) en Thomas Verstraeten. Ze kochten het bedrijf in 1998 en zijn er beiden CEO.

Televic is een van de grootste spelers ter wereld voor communicatie- en controlesystemen voor treinen.

De jongste twee decennia internationaliseerde het bedrijf fors, onder meer via overnames. Enkele maanden geleden maakt Televic nog een grote sprong voorwaarts met de inlijving van het Duitse GSP Sprachtechnologie. Het was Televic’ grootste overname ooit. Als nog zulke overnameopportuniteiten opduiken, wil de West-Vlaamse groep gewapend zijn. Daarom zoekt Televic een partner.

De twee eigenaars willen niet uitstappen, integendeel. En ze willen de meerderheid behouden. Ze zoeken een gelijkgestemde partij die voor de (heel) lange termijn mee in het avontuur stapt. Volgens meerdere bronnen leggen ze contacten met potentiële investeerders. ‘We kijken naar nieuwe overnamedossiers en houden de opties open om - in functie van de doelwitten - ons kapitaal voldoende sterk te houden. Daarom spreken we met bepaalde partijen, wat we regelmatig doen’, reageert co-CEO Thomas Verstraeten.

Spoor

Televic groei de jongste jaren fors. Vorig jaar bedroeg de geconsolideerde omzet 101,5 miljoen euro, 10 procent meer dan het jaar voordien. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou rond 25 miljoen euro schommelen. Netto bleef er een groepswinst van 9,2 miljoen over. Alles bij elkaar was de West-Vlaamse groep goed voor bijna 700 werknemers. Met het Duitse GSP Sprachtechnologie erbij kwamen er in één klap 36 miljoen euro omzet en 240 werknemers bij.

Twee derde van de groepsomzet komt van de divisie Televic Rail. Die ontwerpt, produceert en onderhoudt communicatie- en controlesystemen voor treinen en in mindere mate voor metro’s en trams. Wereldwijd zijn meer dan 25.000 voertuigen uitgerust met Televic-producten, van San Francisco tot New Delhi. Ook de NMBS is er klant, net als de uitbaters van de hogesnelheidstreinen Eurostar en Thalys.

Televic Rail maakt vooral passagiersinformatiesystemen. Het gaat zowel om hardware (schermen en intercom- en alarmsystemen) als om software, onder meer om data van en naar het voertuig te brengen.

Na de overname van het Duitse GSP werd Televic Rail een van de grootste spelers ter wereld. ‘In het Westen, vooral in Europa en Noord-Amerika, zitten we in de top twee. Er is nog een Amerikaanse concurrent. Daarnaast is er nog een Chinese speler’, zei Danneels deze zomer. Door de almaar complexere technologie is meer schaalgrootte nodig, stelde hij.

Naast zijn eigenaars telt de raad van bestuur vijf bekende onafhankelijke leden: Conny Vandendriessche (medeoprichtster van de hr-reus House of HR), Paul Depuydt (financieel directeur van de kunststoffengroep Ravago), Koenraad Debackere (algemeen beheerder van de KU Leuven), Wouter Gabriëls (zakenbankier bij Lazard) en Eddy Dumarey (CEO van de Oudenaardse schoenengroep Cortina).