Wil de echte iPhone X nu opstaan?

Apple pakt vanavond naar verwachting weer uit met nieuwe iPhones. Al wordt ‘nieuw’ een steeds relatiever begrip in smartphoneland. Sinds Apple een jaar geleden de iPhone X onthulde, lijkt het gros van de topsmartphones als twee druppels water op elkaar.

De belangrijkste oorzaak van die eenheidsworst is de notch, de kleine inkeping aan de bovenkant van het beeldscherm. Die heeft de concurrentie enthousiast geadopteerd.

Dat is best opmerkelijk, want na de voorstelling van de iPhone X brak een storm van kritiek los over de inkeping. Veel Apple-adepten vonden de designgimmick van hoofdontwerper Jony Ive spuuglelijk, een stijlbreuk en een Apple-product onwaardig.

Maar de iPhone X bleek prima te scoren en andere fabrikanten pikten maar wat graag een graantje mee. De inkeping groeide in geen tijd uit tot een statussymbool. Smartphonebouwers ontwikkelen zelfs al toestellen met een dubbele notch.

De notch is de eenvoudigste manier om de zogeheten ‘screen-to-bodyratio’ op te krikken. Die waarde geeft aan hoeveel procent van (de voorzijde van) een smartphone uit beeldscherm bestaat. Een hoger percentage is hipper en ook wat praktischer.

Vóór de notch probeerden fabrikanten het schermoppervlak voornamelijk te vergroten door smallere schermranden en door de vingerafdruksensor naar de achterzijde te verhuizen. En de volgende stap is ook al bekend: een selfiecamera die, samen met enkele andere sensoren, onder het display schuilgaat, zodat de inkeping overbodig wordt. Zo moet een screen-to-bodyratio van bijna 100 procent haalbaar zijn - de heilige graal voor elke smartphonebouwer. Op dit moment biedt de Mi Mix van het Chinese Xiaomi de hoogste ratio met 83,6 procent.

Huawei P20 Pro

Schermvullende weergave ©rv

Bij de introductie van deze Chinese topsmartphone ging Richard Yu, de CEO van Huawei, er prat op dat de notch ‘veel kleiner’ is dan die van de iPhone X. Dat is nogal makkelijk scoren: bij de iPhone huizen minstens twee extra sensoren in de inkeping, een infraroodcamera en een zogeheten dotprojector, die nodig zijn voor de geavanceerde Face ID-gezichtsherkenning. Aan de voorzijde is er nog een ander verschil: de vingerafdruksensor, pal onder het display van de Huawei. Omdat de iPhone X over Face ID beschikt, heeft het toestel geen Touch ID-sensor meer.

De grootste troef van de P20 Pro is de drievoudige camera van Leica-makelij. Het gaat om een dual camera met een kleurensensor van 40 megapixel en een 20 MP zwart-witsensor, aangevuld met een aparte 8 megapixelcamera met telelens die driemaal optisch kan inzoomen. Daarmee heeft de Huawei P20 Pro misschien wel de beste smartphonecamera van dit moment. Andere sterke punten zijn de stof- en waterdichte behuizing, de ruimte voor twee simkaarten en de opslagcapaciteit van 128 GB.

Schermformaat: 6,1 inch

Richtprijs: 899 euro

LG G7 ThinQ

Schermvullende weergave ©rv

Door de wat bredere notch en het feit dat de vingerafdruksensor aan de achterkant zit, lijkt deze LG nog meer op het vlaggenschip van Apple dan de Huawei. Met de inkeping is iets bijzonders aan de hand: u kunt die niet alleen volledig camoufleren (door de statusbalk zwart te maken), maar ook pimpen met kleurenpatronen.

De grote blikvanger van de G7 ThinQ is het FullView-scherm dat met 3.120 x 1.440 beeldpunten nog een pak scherper is dan de display van de iPhone X (2.436 x 1.125 pixels). Het biedt ook een speciale Super Brightness-stand. In deze modus licht het scherm nog helderder op dan in de normale hoogste stand, waardoor u zelfs in de volle zon nog een prima beeld hebt.

De term ThinQ verwijst naar het vleugje kunstmatige intelligentie in deze smartphone, dat vooral gebruikt wordt voor het fotografiegedeelte. De camera herkent tal van objecten en scenario’s (zoals een landschap, huisdier of voedsel), waarna een slim algoritme automatisch de beste camera-instellingen kiest.

Schermformaat: 6,1 inch

Richtprijs: € 849

OnePlus 6

Schermvullende weergave ©rv

Een originaliteitsprijs zal het Chinese OnePlus nooit winnen. Ook de nieuwe OnePlus 6 is weer een best of van de hipste features van andere smartphones, zoals een dubbele camera, een (extra) langwerpig scherm en uiteraard een notch. Aan de voorzijde is het toestel dan ook nauwelijks te onderscheiden van de iPhone X of de LG G7 ThinQ.

Het prijskaartje verschilt wel: de OnePlus 6 is nog niet half zo duur als de iPhone X, die bij 1.159 euro begint. Nochtans blijkt de smartphone in testprogramma’s nog sneller dan de voornoemde modellen van LG en Huawei. Het geheim van OnePlus? Minder investeren in research & development, en gewoon afwachten wat de concurrentie doet… om die snufjes enkele maanden later zelf te implementeren tegen een veel lagere prijs.

Schermformaat: 6,28 inch

Richtprijs: vanaf 519 euro

Wiko View 2

Schermvullende weergave ©rv

De voordeligste manier om rond te lopen met een notch is ongetwijfeld de Wiko View 2. Een echte krachtpatser mag u voor 199 euro niet verwachten, maar je kan er wel stevig mee uitpakken aan de toog. Tot de ietwat bescheiden specificaties behoren een schermresolutie van 1.528 x 720 pixels, een camera van 13 MP en 32 GB ingebakken opslaggeheugen.

Als het iets meer mag zijn, dan is er de View 2 Pro met een iets snellere processor, meer geheugen en vooral een dubbele hoofdcamera van tweemaal 16 megapixel.

Schermformaat: 6 inch

Richtprijs: 199 euro (299 euro voor de Pro-versie)

En ook nog

Smartphones met een inkeping schieten als paddenstoelen uit de grond. De Asus ZenFone 5, Lenovo Z5, Xiaomi Mi 8 en Vivo V9 zijn maar een paar andere voorbeelden. Toch doen niet alle smartphonebouwers mee aan de hype. Marktleider Samsung lanceerde in augustus een nieuw vlaggenschip, de Galaxy Note9, zonder notch. Ook Nokia en HTC laten de gimmick voorlopig even voor wat hij is.