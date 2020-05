Wissel aan top bij Limburgse drone-incubator

Mark Vanlook wordt als CEO van DronePort vervangen door Kris Van den Bergh, de man achter het softwarebedrijf Aviovision.

DronePort, gevestigd op de oude militaire luchthaven van Brustem bij Sint-Truiden, is de belangrijkste incubator voor dronetechnologie in ons land. De organisatie, die in handen is van de investeringsmaatschappij LRM en regionale overheden en investeerders, biedt dronebedrijven een campus en luchtruim om toepassingen uit te testen.

Schermvullende weergave Kris Van den Bergh, de nieuwe CEO van DronePort.

De incubator opende in december 2018 de deuren onder leiding van Mark Vanlook, een Limburgse ondernemer die al sinds 2014 voorzitter is van de Europese dronelobbygroep EUKA. De verwachte doorbraak van dronetoepassingen bleef de voorbije maanden echter uit.

Veel opdrachtgevers experimenteerden wel, maar stelden grote investeringen uit in afwachting van een eengemaakte Europese regelgeving en een duidelijker zicht op het potentiële rendement. De coronacrisis dreigt de jonge sector opnieuw klappen te geven.

Sabena

Met Van den Bergh als nieuwe CEO maken de aandeelhouders een duidelijker keuze voor een ondernemersprofiel. ‘Zijn opdracht is de dronecampus in Sint-Truiden naar een internationaal niveau te tillen’, klinkt het.

Van den Bergh is lijnpiloot en haalde een diploma aan de Harvard Business School. Na het faillissement van Sabena belandde hij bij Airbus in Toulouse als verantwoordelijke voor de opleiding voor het A380-toestel. Nadien nam hij samen met een vennoot de Sabena Flight Academy over, die in 2008 werd verkocht.