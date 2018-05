Wozniak: 'Ik knip alle banden met Google door'

Na Facebook te hebben verlaten, is Apple-medeoprichter Steve Wozniak ook van plan om alle diensten van techreus Google links te laten liggen. 'Ik hou er niet van om in een hokje gestopt te worden.'

Wozniak streek donderdagavond in Brussel neer op uitnodiging van Tijd-uitgever Mediafin, om zijn visie op de toekomst van technologie te delen op het jaarlijkse New Insights-evenement. Eén van de thema's die werd aangesneden was de moeilijke relatie van de grote techbedrijven met de privacy van hun gebruikers.

New Insights Tien werelddenkers blikken vooruit op de toekomst. In ons extra magazine 'Tien nieuwe inzichten' leest u de inzichten van onder meer ex-gouverneur van de Indiase Centrale Bank Raghuram Rajan, auteur Yuval Noah Harari en professor internationale politiek Ian Bremmer. Ontdek hier het dossier online.

Wozniak, die 35 jaar geleden als mede-oprichter van Apple verantwoordelijk was voor de doorbraak van de pc, liet enkele weken geleden al weten dat hij zijn Facebook-account had opgezegd. Deels als statement rond privacy, maar vooral omdat hij het beu was om er zoveel tijd aan te verliezen. 'Ik heb Facebook lang nauwelijks gebruikt, maar plots was ik als een bezetene aan het scrollen tussen informatie van 5.000 zogenaamde vrienden die ik van haar noch pluim ken. Als ik mijn tijd nutteloos wil spenderen, speel ik voortaan wel patience.'

Schermvullende weergave ©François de Ribaucourt

Hoewel privacy naar eigen zeggen dus niet de hoofdreden was voor het deleten van zijn Facebook-account, is 'The Woz' wel bezig met het thema. Meer zelfs: hij is van plan om volledig te stoppen met het gebruiken van de diensten van die andere data-opslorper, Google. 'De seconde dat ik terug ben van deze trip in Europa, stop ik met alle Google-diensten. Ik gebruikte er al niet veel meer. Geen Chrome-browser, geen gmail, geen zoekmachine - ik gebruik al jaren Duck Duck Go (een zoekmachine die geen data verzamelt, red.) voor mijn zoekacties.'

'Maar voor sommige diensten had ik geen degelijk alternatief. Zo gebruikte ik nog Google Calendar, omdat die meer functionaliteit had dan het Apple-alternatief. Maar dat verschil is nu weggewerkt, dus is het moment gekomen om afscheid te nemen. Over een week gebruik ik geen enkele Google-dienst meer. Ik ga zelfs geen mail van gmail-adressen meer aanvaarden, want dan weet je dat het bedrijf meeleest.'

Over het waarom, is Wozniak duidelijk. 'Ik heb een hekel aan gerichte reclame. Dat zo'n bedrijf alles wat je doet gebruikt om je in een hokje te stoppen met een hoop mensen die zich gelijkaardig gedragen of gelijkaardig denken, vind ik een vreselijke gedachte.'

Schermvullende weergave ©François de Ribaucourt

Toch blijft Wozniak naar eigen zeggen een vooruitgangsoptimist. 'Toen ik aanvankelijk nadacht over bijvoorbeeld artificiële intelligentie, boezemde de idee van zelfbewuste technologie me angst in. Maar hoe langer ik erover nadacht en hoe meer ik begreep dat AI vooral artificieel is, en heel weinig intelligent. We begrijpen ons eigen brein nog niet eens, wat zouden we het kunnen nabouwen. Nee, technologie zal steeds performanter worden, maar dan heel gericht om ons leven beter te maken.'