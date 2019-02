YouTube lanceert kinderversie in België

YouTube Kids werd vier jaar geleden in de VS gelanceerd en bestaat al in tientallen andere landen, maar pas vanaf vandaag ook in België.

Ouders kunnen in de app waken over het kijkgedrag van hun kinderen, door in te stellen welke filmpjes ze mogen zien en hoelang ze de app mogen gebruiken. In de modus 'goedgekeurde content' van de app kunnen ouders elke video of ieder kanaal selecteren, waaronder de bekende kinderfiguren van Studio 100 en inhoud van de VRT-jeugdzender Ketnet.