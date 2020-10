Ziekenhuizen omarmen telemonitoring coronapatiënten

De telemonitoringoplossing CovidCare@Home van de Antwerpse start-up Byteflies slaat aan. ‘We kunnen schalen naar alle ziekenhuizen, maar dat kunnen we niet alleen.’

Byteflies lanceerde een maand geleden CovidCare@Home, een oplossing om covidpatiënten met milde symptomen thuis op te volgen. Omdat patiënten het ziekenhuis enkele dagen vroeger kunnen verlaten, komt er sneller plaats vrij voor andere patiënten die er erger aan toe zijn.

De patiënt voert met de hulp van een thermometer en een zuurstofsaturatiemeter drie keer per dag zijn temperatuur, zuurstofsaturatie, hartslag en ademhaling in een beveiligde app in. Via een dashboard volgt het zorgpersoneel de data op. De manuele metingen worden later dit jaar vervangen door continue metingen van ademhalingsfrequentie, elektrocardiogram (ECG) en temperatuur door middel van een (medisch goedgekeurde) ‘slimme’ pleister op de huid van de patiënt.

Schermvullende weergave De doos met thermometer en zuurstofsaturatiemeter die coronapatiënten mee naar huis krijgen.

De start-up stelde de telemonitoring gratis ter beschikking van tien ziekenhuizen. Om zijn steentje bij te dragen aan de coronacrisis en om het potentieel van de technologie aan te tonen, om er op termijn business uit te halen. ‘Covid-19 is een acuut probleem waar we geen businessmodel op bouwen. Dat doen we wel op remote monitoring die veel voordelen biedt voor de opvolging van allerlei andere ziektebeelden, zoals hart- en longaandoeningen’, zegt Hans Danneels, CEO van Byteflies.

Elf ziekenhuizen gingen in op het aanbod en stomen zich klaar om tegen eind dit jaar samen tot 1.500 coronapatiënten thuis te laten herstellen, onder medisch toezicht. Het gaat onder meer om GZA Ziekenhuizen (Antwerpen), UZ Gent, AZ Damiaan (Oostende) en het woon-zorgcentrum De Winde in Laakdal. ‘Woon-zorgcentra kunnen pro-actief monitoren welke inwoners al dan niet naar het ziekenhuis moeten’, zegt Danneels.

Kostenbesparing

Omdat de aanvragen van ziekenhuizen blijven binnenlopen, roept Danneels de overheid op om werk te maken van een kader voor homemonitoring. ‘Financieel kunnen we dat uiteraard niet alleen aan, terwijl we technisch in staat zijn te schalen naar alle Belgische ziekenhuizen. Op de lange termijn is het RIZIV nodig (voor de terugbetaling, red.), maar wat doen we op korte termijn?’

De komende weken en maanden zit Byteflies samen met het kabinet van de minister van Volksgezondheid. Mogen we snel resultaat verwachten? Danneels: ‘Tijdens informele contacten erkent iedereen de meerwaarde, veel overtuigingskracht hebben we niet nodig.’