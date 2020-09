Zoom onttroont Tesla na droomresultaten

De start van de lessen aan de Amerikaanse University of New Mexico verliep in augustus via Zoom.

Een omzetgroei van 355 procent. Zeggen dat de pandemie een turbo heeft gezet op Zoom Video is nog een understatement. Het bedrijf spurt op Wall Street 40 procent hoger, en onttroont Tesla als best presterende aandeel in de Nasdaq 100-index.

Thuiswerken, love it or hate it. Maar er is één bedrijf dat als geen ander tijdens de pandemie een begrip en zelfs een werkwoord is geworden: Zoom . De videobeldienst is voor het leger van thuiswerkers een onmisbare tool geworden om contact te houden met baas of collega's.

Hoezeer die onmisbaarheid een turbo op de resultaten heeft gezet, leert het jongste kwartaalrapport. Zoom Video rapporteerde een omzetgroei van 355 procent over het kwartaal tot eind juli. Met 664 miljoen dollar omzet draait de videodienst nu in één kwartaal een stuk meer omzet dan de 623 miljoen dollar over het hele voorbije boekjaar. Dat voorbije boekjaar werd eind januari afgesloten, dus vlak voor Covid-19 een mondiaal fenomeen werd.

Al die zoomende thuiszitters zorgden ook onderaan in de resultatenrekening voor een winstexplosie. De winst per aandeel steeg naar 95 dollarcent, dubbel zoveel als analisten hadden verwacht.

Bovendien suggereert het rapport dat Zoom net als thuiswerken in zijn geheel geen tijdelijk fenomeen is. De omzetgroei was nog groter dan de 270 procent in het kwartaal tot eind april, toen het gros van de wereld bij de start van de pandemie in een strikte lockdown zat. Tijdens de periode mei-juli versoepelden veel overheden die lockdown. Niettemin bleven veel kantoren leeg.

Als je maatregelen zou moeten bedenken die technologieaandelen het meest vooruit helpen, zou je moeilijk met iets anders kunnen komen dan de reactie op Covid-19. Marko Kolanovic JPMorgan

'Organisaties zijn nu minder bezig met de onmiddellijke nood om hun continuïteit te verzekeren, maar denken na over een toekomst waar je van eender waar kunt werken en leren', zegt CEO en oprichter Eric Yuan. Voor heel het boekjaar rekent Yuan nu op zo'n 2,38 miljard omzet, bijna een verviervoudiging tegenover vorig boekjaar en 30 procent meer dan een vorige prognose. Verschillende beurshuizen verhoogden dan ook hun adviezen voor het aandeel.

Zoom is het meest frappante voorbeeld van hoe de pandemie een turbo heeft gezet op de activiteit van veel technologiebedrijven, met als resultaat een eindeloze recordjacht van de vol technologie gestoffeerde Nasdaq .

'Als je maatregelen zou moeten bedenken die technologieaandelen het meest vooruit helpen, zou je moeilijk met iets anders kunnen komen dan de reactie op Covid-19', zegt JPMorgan-strateeg Marko Kolanovic. 'Een hele thuiszittende bevolking moet online werken, shoppen, leren en vriendschappen onderhouden.'

+557% superwinst Zoom Video is met een klim van 557 procent sinds Nieuwjaar het best presterende aandeel in de Nasdaq 100-index.