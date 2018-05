Zuckerberg fietst handig rond moeilijke vragen heen

De hoorzitting met Facebook-topman Mark Zuckerberg in het Europees Parlement heeft vooral de machteloosheid van dat parlement aangetoond. Er waren sterke vragen, maar weinig antwoorden.

In Washington kon Zuckerberg zich er met zijn vlotte praatjes van afmaken, maar dat zal hem in de privacyhoofdstad Brussel zo makkelijk niet lukken. Dat was zo’n beetje de teneur waarmee de ondervraging van de Facebook-topman de afgelopen dagen was aangekondigd. Zuckerberg had lang tegengestribbeld, maar stemde uiteindelijk toch in met een ‘gesprek’ met de fractieleiders van het Parlement, dat via webstream te volgen was.

Die beperkte groep van politieke zwaargewichten had garant kunnen staan voor een pittige en diepgaande discussie, maar dat draaide anders uit. Vooral het gekozen format van de hoorzitting speelde de deelnemers parten. De fractieleiders hadden een uur nodig om een na een al hun vragen voor te leggen, waarna Zuckerberg op een drafje de makkelijkste ervan kon beantwoorden om dan doodleuk te zeggen dat de tijd om was. De resterende vragen zullen we schriftelijk opvolgen, beloofde de Facebook-CEO.

We kregen geen antwoord op de vraag wat gebeurt met data die zonder toestemming van Facebook is verkregen. philippe de Backer staatssecretaris voor privacy

Het contrast met de hoorzitting voor het Amerikaanse Congres, ruim een maand geleden, kon niet groter zijn. Daar blonken de vraagstellers vaak niet uit in diepgang of in kennis van het Facebook-model, maar konden ze wel rechtstreeks en langdurig met Zuckerberg in gesprek gaan. Die dynamiek van vraag en antwoord ontbrak in Brussel volledig.

Meerdere fractieleiders, onder wie de Belgen Guy Verhofstadt (Europese liberalen) en Philippe Lamberts (covoorzitter van de groene fractie), maakten zich na afloop boos over het gebrek aan inhoud van de antwoorden van Zuckerberg. De Italiaanse parlementsvoorzittter Antonio Tajani probeerde de schade op een persconferentie achteraf nog te beperken. ‘Zuckerberg was niet verplicht hier te verschijnen, maar deed het toch. En we gaan erop toezien dat hij alsnog alle vragen beantwoordt’, verdedigde hij zich.

Voorgekauwde pr

De antwoorden die Zuckerberg wel gaf, tapten uit het bekende vaatje van voorgekauwde pr-statements. Hij zette vooral de grote investeringen in de verf die Facebook doet om zijn eigen beleidsregels beter te doen naleven: in artificiële intelligentie, die helpt om ongewenste berichten en valse accounts pro-actief op te sporen, of in teams van factcheckers, die foute informatie op het platform van een speciaal label voorzien.

Hij beloofde ook dat de komende verkiezingen op het Europese continent minder beïnvloed zullen worden door Russische of andere buitenlandse verspreiders van propaganda. We hebben dat fenomeen te lang onderschat, en dat spijt me, aldus de Facebook-topman.

Dat mea culpa was hard nodig, maar daar bleef het ook bij. Op de vraag of het dataschandaal rond het Britse bedrijf Cambridge Analytica maar het topje van de ijsberg was, kwam geen duidelijk antwoord. Zuckerberg herhaalde alleen dat het bedrijf bezig is met het screenen van duizenden externe apps die toegang hebben of gehad hebben tot grote hoeveelheden persoonsdata. ‘Daarvan zijn er nu 200 verwijderd, en er zullen er nog volgen’, zei hij, zonder verdere details.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) toonde zich in een persbericht erg ontevreden over dat gebrek aan diepgang. ‘We kregen geen antwoord op de vraag wat gebeurt met data die zonder toestemming van Facebook is verkregen. Het is niet duidelijk of Cambridge Analytica het enige geval is. En het is ook niet duidelijk wat Facebook doet om dit tegen te houden’, zei hij.

Zuckerberg bleef ook het antwoord schuldig op vragen hoe Facebook gegevens verzamelt van mensen zonder profiel. ‘En wat er met deze gegevens gebeurt. En waarom Facebook daar niet transparant over is’, zei De Backer nog.

Monopolie

De vragen die naar het hart van de discussie gingen, over de macht van de monopolist Facebook en de nood aan meer regulering, kon Zuckerberg handig ontwijken. Zo antwoordde hij helemaal niet op de vraag hoe hij staat tegen een opsplitsing van zijn bedrijf, waarbij hij bijvoorbeeld de berichtenapps Messenger of WhatsApp zou moeten afstoten. ‘Er moet een zekere mate van regulering zijn, maar die mag innovatie niet verhinderen.’ Daar moesten de parlementairen het mee doen.

Ook de vraag of Facebook het tonen van advertenties optioneel kan maken, bleef onbeantwoord. Of Facebook voortaan geen data meer zal delen met WhatsApp, wat Zuckerberg bij de overname van dat laatste bedrijf nochtans beloofd had, kwamen we evenmin te weten.

En kritiek op het ontwijken van belastingen via het fiscaal vriendelijke Ierland deed hij af met de mededeling dat Facebook in alle landen netjes zijn belastingen betaalt, gevolgd door een opsomming van investeringen die de Europese economie ten goede komen.