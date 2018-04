Zuckerberg getuigt volgende week in Congres

Op woensdag 11 april geeft de CEO van Facebook Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres uitleg over het Cambridge Analytica-schandaal.

Volgende week woensdag verlegt de Amerikaanse technologiepers het vizier even van Silicon Valley naar Washington .

Voor het eerst in het bestaan van zijn bedrijf komt Mark Zuckerberg, sinds 2004 stichter en CEO van Facebook , in het Amerikaanse Congres tekst en uitleg geven over de activiteiten van zijn bedrijf.