Zuckerberg voert charmeoffensief in Brussel

Mark Zuckerberg, de stichter en CEO van Facebook, ontmoet maandag in Brussel enkele Europese hoogwaardigheidsbekleders. In een opiniestuk in de zakenkrant Financial Times roept hij op tot meer regulering, zelfs 'als dat op korte termijn nefast is voor de winst'.

De eurobubbel in Brussel krijgt maandag een stevige naam uit Silicon Valley over de vloer. Mark Zuckerberg, de eigenaar van de vriendenclub met 2,5 miljard leden, heeft gesprekken met enkele Europese notabelen, waaronder Margrethe Vestager, in de Europese Commissie bevoegd voor Mededinging en Digitale Agenda.

Het bezoek van Zuckerberg is zoals altijd perfect georkestreerd. Zaterdag gaf de Facebook-CEO al de prelude met een bezoek aan de Munich Security Conference, waar prominenten uit heel de wereld nadenken over veiligheidsbeleid. Dat gaat niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook digitale.

'En veiligheid gaat niet alleen over hacking', vertelde Zuckerberg het publiek in München. 'Het gaat ook over desinformatie.' Desinformatie via Facebook bijvoorbeeld. Zuckerberg onderstreepte dat het bedrijf al 35.000 werknemers inzet om schadelijke boodschappen en desinformatie te bannen.

Afwegingen

In een opiniestuk in de zakenkrant Financial Times lanceert Zuckerberg maandag de tweede trede van zijn drietrapsraket. Hij roept op tot meer regulering voor de technologiebedrijven. 'Regulering kan op korte termijn knagen aan onze winst, maar zal op lange termijn goed zijn voor iedereen, ook voor ons.'

Regulering is nodig, betoogt Zuckerberg, want het bedrijf moet continu afwegingen maken: tussen vrijheid van meningsuiting en veiligheid, privacy en meewerken met de autoriteiten, en tussen open systemen en het beschermen van data. 'Zelden is er een 'juist' antwoord.'

Zuckerberg reikt overheden op bepaalde punten de hand. Hij wil overwegen om de regels over het al dan niet verwijderen van boodschappen extern te laten controleren. En hij opent de discussie over wat politieke reclame is - Facebook verzamelt die nu in een aparte bibliotheek, waar iedereen kan zien wie er voor betaalde en hoeveel mensen ermee werden bereikt.

Belastingen

De Facebook-topman heeft het zelfs over belastingen. In tal van Europese landen leeft een debat om de grote technologiebedrijven lokaal meer te laten bijdragen. Ze laten het voorlopig aan de OESO, de denktank van de rijke landen, om een akkoord te vinden.