Zwitsers lanceren traceerapp met Belgische expertise

Op 11 mei plant Zwitserland zijn basisscholen en niet-essentiële winkels te heropenen. Dat is meteen ook de deadline die het land zich stelt voor de uitrol van een 'contact tracing'-app. Daarmee moet het land snel kunnen achterhalen met wie een besmet persoon contact had voor hij symptomen ontwikkelde en positief testte.

De data blijven op de smartphone en dus decentraal opgeslagen, tot er een positieve besmetting is. De tokens van de besmette persoon gaan dan naar een centrale database, waar andere smartphones kunnen checken of ze een 'match' hebben. Is die match er met jouw smartphone, dan krijg je een melding dat je op je hoede moet zijn.

De technologie ontwikkeld door Preneel en co heeft steeds meer aanhangers in Europa. Ook Oostenrijk past zijn eerder gelanceerde app aan. Preneel claimt dat zo'n app in ons land tegen midden mei klaar kan zijn. 'Er is al een testapp. Die moet je alleen nog integreren in lokale zorgsystemen. Voor iPhones moet Apple nog enkele wijzigingen doorvoeren aan het bluetoothgebruik.'