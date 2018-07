3 vragen die Telenet-CEO Porter op zijn bord krijgt

De telecomoperator opent woensdag voorbeurs de boeken op een uitermate moeilijk moment.

Telenet presenteert woensdag als laatste beursgenoteerde telecomspeler in ons land de resultaten over het eerste halfjaar. CEO John Porter kijkt beleggers, analisten en pers in de ogen na een moeilijke eerste helft: sinds het jaarsbegin verloor het aandeel 29 procent van zijn waarde. Aan welke vragen mag hij zich zeker verwachten?

1. De 'vierde' speler

Sinds vorige week is de kogel door de kerk. De regering zet het licht op groen voor de intrede van een vierde mobiele netwerkspeler. Die kan in 2019, los van de bestaande mobiele netwerkspelers, bieden op een aantal frequentiebanden.

Met dat initiatief wil telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) de concurrentie aanzwengelen. Een nieuwe netwerkspeler kan een prijzenslag ontketenen (met dalingen tot een tiende, leert internationaal onderzoek). Dat weegt op de marges van de bestaande netwerkspelers, wat investeringen en jobs op de helling kan zetten. Hoe kijkt Porter hiertegenaan?

2. De activist

Het Amerikaanse hefboomfonds Lucerne Capital, dat een belang opbouwde van 2,8 procent in Telenet, heeft het niet begrepen op de verhouding tussen Telenet en haar meerderheidsaandeelhouder Liberty Global (dat 56,4 procent bezit). Die is volgens haar te innig.

Zowel CEO Porter, zijn CFO als 'honderden andere managers' zouden aan hun tegenhangers bij Liberty Global rapporteren. Liberty zou Telenet ook 'meerjarenplannen' opleggen en een verplichte maandelijkse financiële rapportering volgens haar standaarden.

Lucerne uitte in een brief een hele reeks beschuldigingen, waar het een antwoord op wil tegen 1 augustus (morgen). Voldoet Telenet niet, dan 'liggen er meerdere opties klaar', klinkt het bij Lucerne. Een rechtzaak is er daar een van.

3. Verloop kabelklanten

Telenet schuift voor 2018 een vlakke omzetevolutie met een groei van de ruime bedrijfswinst met 7 à 8 procent naar voren. Analisten zijn bij het keerpunt iets voorzichtiger: de consensus gaat uit van een lichte omzetdaling (-0,7 procent), met een stijging van de ruime bedrijfswinst van 6,7 procent.

Dat heeft veel te maken met de prijsverhogingen, die dit jaar uitzonderlijk pas in de tweede jaarhelft van kracht gaan. 'We zien de belangrijkste versnelling in de tweede jaarhelft, door de prijsverhoging die pas dan van kracht wordt', stelt Stefaan Genoe, analist bij Degroof Petercam.