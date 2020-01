5G-uitrol in België tegen de zomer mogelijk

Het BIPT gaat een deel van de radiofrequenties voor het supersnel mobiel internet 5G tijdelijk op eigen houtje toekennen. Het deblokkeert zo de politieke impasse.

Er lijkt dan toch een doorbraak te zijn in het dossier rond het supersnel mobiel internet 5G, dat in theorie tot 200 keer sneller is dan voorganger 4G en ook een pak betrouwbaarder. De brede uitrol van 5G zat in ons land geblokkeerd door een politieke centenkwestie.

Voor 5G moeten radiofrequenties geveild worden, maar de federale overheid en de deelstaten raakten het niet eens hoe de opbrengsten daarvan verdeeld moesten worden. De telecomwaakhond BIPT ontwijkt die veilingskwestie nu, zo meldt het vrijdag nabeurs in een persbericht.

Gebruikersrechten

Het BIPT gaat op tijdelijke basis 'gebruikersrechten' toekennen. Die gebruikersrechten komen uit de 3,6 tot 3,8 GhZ-band, die deel is van de 5G-band (3,4 tot 3,8 GhZ). Op die band heeft voorlopig alleen het Brugse Citymesh frequenties in handen. Het zet al private 5G-netwerken op, onder meer op Brussels Airport.

De telecomwet geeft het BIPT de mogelijkheid om die rechten voorlopig toe te kennen als er nog geen specifieke regelgeving rond bestaat, zo claimt die. De gebruiksrechten gelden voor het hele grondgebied, waardoor geïnteresseerden 5G in theorie over het hele grondgebied kunnen uitrollen.

Industrie

Geïnteresseerde partijen kunnen zich nu tot 28 februari kandidaat stellen. De gebruikersrechten zijn wel tijdelijk. Als er ooit een veiling plaatsvindt, dan vervallen de gebruikersrechten weer. Bij het BIPT is te horen dat tegen juni duidelijk zou moeten zijn wie gebruikersrechten krijgt. Vanaf dan is uitrol mogelijk.

Elke partij krijgt minimaal 20 MhZ en maximaal 50 MhZ. Een eerste inschatting bij het BIPT leert dat zoiets een uitrol van 5G over het hele grondgebied mogelijk moet maken. Het BIPT hoopt met de toekenning wel vooral de industrie terwille te zijn. De 3,5 GhZ-band is een hoge frequentieband, waarvan het signaal niet ver reikt. Dat is vooral interessant voor stedelijke gebieden of industriezones.

Media

De brede uitrol van 5G zat in ons land geblokkeerd, nadat federale overheid en deelstaten het niet eens werden over de verdeling van de opbrengsten van de veiling van de radiofrequenties. Bij de vorige veiling bedroeg de verdeling 80-20, maar de deelstaten claimen dat ze recht hebben op meer.

Dat schrijven ze toe aan onze verhoogde consumptie van media via mobiel internet. Telecom is een federale bevoegdheid, maar media een deelstaatbevoegdheid. Ons land dreigde internationaal achterop te raken door het gehakketak. Onder meer in Duitsland en Oostenrijk vonden al veilingen plaats en is de uitrol al aan de gang.

Privaat

In ons land zijn er wel private netwerken en testprojecten van de grond aan het komen. Het Brugse Citymesh benutte zijn deeltje op de 5G-band al voor Brussels Airport en de haven van Zeebrugge. Orange Belgium werkt aan een testproject voor de Antwerpse haven, op basis van testlicenties.