Activist geeft Telenet nog een week

Het hefboomfonds Lucerne stelt een deadline in zijn strijd met Telenet over de verstrengeling met Liberty Global. Als Telenet tegen volgende week geen uitleg geeft, trekt het naar de rechter.

Hefboomfonds Lucerne Capital, dat een belang van 2,8 procent in Telenet opbouwde, ligt al maanden overhoop met de telecomoperator. De inzet van de strijd is de volgens Lucerne te innige verstrengeling tussen Telenet en Liberty Global. Die laatste bezit sinds het mislukte overnamebod in 2013 57,8 procent van de Telenet-aandelen.

In een nieuwe brief aan Telenet verhoogt Lucerne nu de druk. Het vraagt tegen 1 augustus, wanneer Telenet zijn halfjaarresultaten publiceert, de publicatie van allerlei extra informatie . Doet de telecomoperator dat niet, dan stapt Lucerne naar de rechter.

Instructies

Lucerne claimde in eerdere brieven al dat het bestuur van Telenet de handpop is van Liberty Global. De zes Liberty-leden van de raad van bestuur overstemmen de drie onafhankelijke bestuurders, klonk het toen al. Dat vloekt volgens Lucerne met de Belgische code voor duurzaam bestuur en de governance regels van Telenet.

In de nieuwe brief claimt Lucerne bovendien dat de Liberty-leden in de raad van bestuur ‘instructies’ krijgen van Michael Fries, wereldwijd CEO van Liberty. ‘De meerderheid van het Telenet-bestuur stemt zoals Mr. Fries, die geen enkele functie heeft bij Telenet, het wil’, staat in de brief. Fries verwees al naar Telenet als een ‘dochter onder haar controle’, stelt Lucerne.