Analisten tippen Franse telecommagnaat als vierde Belgische speler

De Franse telecommiljardair Xavier Niel is volgens analisten de 'meest waarschijnlijke kandidaat' voor een intrede op de Belgische markt voor mobiele telefonie.

'De studie kan gemakkelijk als negatief geïnterpreteerd worden voor de bestaande spelers op de markt van mobiele telefonie.'

ING-analist David Vagman onthoudt uit het rapport van de Belgische telecomwaakhond dat de intrede van een vierde netwerkspeler op de markt van mobiele telefonie alweer een stapje dichterbij is. Hij vindt dat de telecomregulator BIPT 'er erg tuk op is om het alleszins een kans te geven'. Dat toont zich op de beurs: zowel Proximus, Telenet als Orange gaan onderuit.

Praktisch

Bij de intrede van zo'n vierde netwerk zullen de prijzen dalen, terwijl de impact op de kwaliteit van de netwerken veel minder duidelijk is. Die prijsdaling kan volgens internationaal onderzoek 8,6 procent bedragen. In een markt met vier operatoren is er ook meer innovatie rond dataplannen.

We zijn verre van overtuigd en schatten de kans laag in. Nicolas Didio Analist Berenberg

Vagman merkt op dat het BIPT wel enkele grote praktische bezwaren formuleert. Een vierde netwerkspeler moet ook masten en antennes plaatsen. De bestaande operatoren hebben elk 3.000 à 4.500 antennes geplaatst. Voor de nieuwe operator zijn de vereisten rond dekking wel soepeler.

Free

Hoe vastberaden is het bedrijf dat zijn interesse toonde aan het BIPT? Dat is volgens analisten nu de centrale vraag. Vagman ziet Iliad, van de Franse miljardair Xavier Niel, als de 'meest waarschijnlijke kandidaat'. Die opereert in Frankrijk en Italië onder de merknaam 'Free'. Berenberg-analist Nicolas Didio gokt op Iliad of telecomoperator Hutchison, van de Hongkongse miljardair Li Ka-Shing.