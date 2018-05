Aparte providers leveren u weinig op

Telecomproviders verkopen graag een triple play-pakket waarin tv, internet en telefonie gebundeld zijn. Kunt u iets besparen als u die diensten apart aankoopt?

In deze vergelijking bekijken we de prijsverschillen tussen de triple play-pakketten van Proximus en Telenet en de aankoop van alle diensten apart. Zoals vaker in telecomland geldt een waarschuwing: niet alle pakketten en aanbiedingen zijn zomaar vergelijkbaar. Providers hanteren verschillende downloadsnelheden, downloadlimieten, aanbiedingen (zoals gratis bellen in de daluren) en aansluit- en installatiekosten.

Voor een echt gepersonaliseerd aanbod moet u zelf nog eens in de kleine lettertjes duiken. We hebben ook Orange niet meegerekend omdat dat in zijn Love-pakket ook een gsm-abonnement verkoopt.

Als we de prijzen bij de grote providers vergelijken, is er maar één conclusie: tv en internet apart afnemen levert bijna niets op. Proximus heeft zelfs geen apart tv- en internetaanbod, daar moet u sowieso een pakket in huis halen. Telenet heeft dat wel. Daar betaalt u 25,90 euro voor een tv-aansluiting en 27,80 euro voor het goedkoopste internetpakket (basic internet, 50 Mbps downloadsnelheid en 5 Mbps upload en 150 Gb datalimiet). Samen is dat 53,70 euro. Voor 55 euro heeft u bij Telenet een Whop-pakket met veel sneller internet (100 Mbps) en een hogere datalimiet van 200 Gb. Bovendien krijgt u er een vaste telefoonaansluiting bij, waarmee u gratis mag bellen in de daluren.

Verwaarloosbaar

Is het een beter idee om voor het internet bij kleine alternatieve providers te shoppen? EDPNet heeft twee VDSL-aanbiedingen: VDSL XL voor 34,95 euro en VDSL XS voor 24,95 euro. Bij de eerste downloadt u met 100 Mbps en uploadt u met 40 Mbps. Bij de tweede is dat beperkt tot 20 Mbps en 2 Mbps. In beide gevallen is er geen datalimiet en is vaste telefonie inbegrepen. Als u die twee pakketten met een tv-abonnement van Telenet combineert, bent u respectievelijk 60,85 euro en 50,85 euro kwijt. Alweer is het prijsverschil met Whop bijna verwaarloosbaar. In het geval van VDSL XL komt het zelfs iets duurder uit.

Het lijkt erop dat vooral het relatief dure tv-abonnement de keuze voor aparte providers niet interessant maakt.

Als we dat vergelijken met Familus, het triple play-pakket van Proximus, is het prijsverschil iets groter. Familus biedt een internetlijn met 100 Mbps upload en 15 Mbps downloadsnelheid, een televisieaanbod met 80 zenders en vaste telefonie. Daarvoor betaalt u de eerste vier maanden 41,50 euro, wat een stukje goedkoper is, maar daarna schiet de prijs plots omhoog naar 74,95 euro. In een jaar tijd kost dit pakket 799,05 euro. Een jaar Telenet TV met EDPnet XL komt op 730,20 euro.

Bij Dommel min of meer hetzelfde verhaal. Het Netline-aanbod van die provider komt op 39,95 euro voor 30 Mbps uploadsnelheid, vaste telefonie en onbeperkt downloaden. Wie met 100 Mbps wil surfen, is 44,94 euro kwijt. Samen met de prijs voor Telenet TV zit u dan in hetzelfde vaarwater als Whop en Familus.

Voor de tv-aansluiting kunt u geld besparen bij TV Vlaanderen, maar dan moet u bereid zijn een satellietantenne tegen de gevel te hangen en een satellietdecoder aan te kopen (199 euro bij TV Vlaanderen). Het goedkoopste tv-aanbod kost 14,90 euro per maand, een stuk minder dan de 25,90 euro van Telenet. De eerste drie maanden krijgt u gratis. Het zenderaanbod is iets kleiner (50 zenders). TV Vlaanderen heeft ook aanbiedingen met 80 en 100 zenders voor respectievelijk 17,90 en 24,90 euro, maar dan is het prijsverschil met Telenet bijna weggesmolten.

Dat voor aparte providers kiezen weinig oplevert, bewijst ook Scarlet. Die dochter van Proximus biedt twee internet only-formules aan (Poco en Loco) en vraagt daarvoor respectievelijk 23 euro en 35 euro. De eerste komt met 30 Mbps download en een downloadlimiet van maximaal 50 gigabyte per maand, de tweede biedt 50 Mbps en ongelimiteerd downloaden. Telefonie is in beide gevallen niet inbegrepen.

Als u bij Scarlet voor het triple play-pakket met televisie en snel internet (Trio) kiest, betaalt u maar 4 euro extra (39 euro) en krijgt u er vaste telefonie bovenop. Met andere woorden: Scarlet geeft het tv-aanbod bijna gratis weg en doet er telefonie bovenop. Dat bewijst dat providers erop gokken dat de kans dat u bij hen weggaat kleiner wordt als ze u aan zich binden met een volledig aanbod.

TV via internet

Het lijkt erop dat vooral het relatief dure tv-abonnement de keuze voor aparte providers niet interessant maakt. Maar er is misschien een uitweg. TV Vlaanderen heeft ook een DVB-T-televisieaanbod. U koppelt een kleine binnenantenne aan uw tv-toestel en kunt zo naar de 16 belangrijkste Belgische zenders kijken. Prijs: slechts 9,99 euro. Twee bemerkingen: de signalen zijn niet overal even goed en als u een oudere tv heeft, bestaat de kans dat u een aparte decoder moet kopen (vanaf zo’n 50 euro).

Een tweede interessante mogelijkheid is tv-kijken via het internet, dus zonder tussenkomst van Telenet of Proximus. Daar komt de dienst Stievie in beeld. Die webdienst zendt 18 zenders uit, waaronder Eén, Canvas, VTM, Q2, VIER en VIJF voor 9,99 euro per maand. U kunt die op uw tablet of smartphone bekijken en via Google Chromecast (39 euro) of een Apple TV (vanaf 159 euro) ook op uw tv. Stievie heeft zelfs een gratis aanbod, maar daarin zitten enkel de Medialaan-zenders (onder meer VTM, Q2, Caz en Vitaya).

Daarnaast zenden zowat alle tv-zenders programma’s uit via hun websites. De VRT heeft daar zelfs een aparte site voor in het leven geroepen (VRT.nu). Ook dat is een manier om op een voordelige manier tv te kijken. Als u daarvoor kiest (of voor Stievie), neemt u het best een internetabonnement zonder datalimiet. Uren online televisiekijken tikt qua dataverbruik stevig aan, Stievie rekent op ongeveer 700 megabyte per uur. De prijzen die providers hanteren als u over uw datalimiet gaat, zijn soms niet van de poes.