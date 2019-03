'Bakjesbeheerder' maakt kwantumsprong

De Antwerpse connectiviteitsgroep ESAS, onderaannemer van Proximus, Telenet en Fluvius, groeit via twee overnames naar 120 miljoen euro omzet. Tegelijk ligt een verkoop op tafel.

De kans is reëel dat een van de 1.650 ESAS-werknemers al eens bij u over de vloer is geweest. De Wilrijkse groep, opgericht in 2000, stuurt installateurs en reparateurs naar huishoudens en bedrijven voor het aansluiten of onderhouden van de IT- of telecominfrastructuur.

Dat gaat steeds breder, want steeds meer toestellen in woningen, zoals thermostaten of deurbellen, zijn geconnecteerd met het internet. Ook ‘buitenwerken’ - het openleggen van de stoep voor bedrijven als Proximus, Telenet en Fluvius - neemt ESAS voor zijn rekening.

Consolidatie

Het is een sector die razendsnel groeit, maar die tegelijk ook consolideert, waarschuwt ESAS-topman Robert Decant. Hij surft met zijn bedrijf mee op die consolidatiegolf met twee overnames. Die tillen de omzet van de groep, die actief is over de hele Benelux, van 90 miljoen vorig jaar naar een verwachte 120 miljoen euro eind dit jaar.

Concreet neemt ESAS het Nederlandse Teletronika en BAM Infratechniek België, een onderdeel van de Nederlandse BAM-groep, over. Beide bedrijven zijn goed voor 270 nieuwe werknemers. Het zijn twee bedrijven met de nodige expertise in de aanleg van bijvoorbeeld glasvezel. In ons land zijn Proximus en, in een proefproject, Fluvius daarmee bezig.

Verkoop

Met de overnames probeert ESAS zich te wapenen in een trend waarbij installaties en reparaties binnenshuis en werken buitenshuis steeds vaker samenvallen. 'Die twee zitten steeds vaker in hetzelfde contract.' Om mee te dingen naar zulke contracten is de nodige slagkracht op beide domeinen nodig.